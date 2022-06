Yolanda Díaz presiona al Gobierno para aprobar el impuesto a las eléctricas ya

Nuevo choque en el Gobierno de coalición, en plena campaña electoral en Andalucía. En Unidas Podemos están decididos a dar la batalla social para hacer frente de inmediato a las consecuencias inminentes derivadas de la guerra en Ucrania. Y para ello ven claves dos tipos de medidas; impuestos a las compañías eléctricas y una reforma fiscal para que los que más tienen paguen más. El ala morada apuesta por no demorar más el debate sobre el impuesto a las compañías eléctricas y actuar. Es la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien está liderando esta batalla en el seno del Ejecutivo.

Sin embargo, la parte socialista del Gobierno pide precaución a sus socios y piden esperar a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado par actuar. Esta es la opción que defiende el ministerio de Hacienda que lidera la ministra María Jesús Montero y que este mismo miércoles defendió en un acto conjunto con la vicepresidenta Yolanda Díaz en Sevilla. La ministr5a socialista negó discrepancias entre los partidos que forman el Gobierno por el impuesto a las eléctricas y advirtió de que “hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha”.

Este jueves la vicepresidenta ha respondido a su compañera de Gobierno precisando que “no es posible” crear un impuesto para las eléctricas a través de los Presupuestos Generales del Estado porque no lo permite la Constitución, por lo que ha defendido la necesidad de “legislar con carácter inmediato” para poner en marcha esta medida. En declaraciones a los medios desde Luxemburgo, la vicepresidenta ha citado el artículo 134 de la Constitución, donde según ha explicado, su apartado 7 lo impide. “Con todo el cariño a la ministra de Hacienda he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales”, ha respaldado.

“No es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por puro mandato constitucional, por tanto, en este caso, nos asiste la razón y sí, hay que legislar con carácter inmediato para crear esta figura impositiva”, ha insistido la vicepresidenta, que ha destacado que esta medida se haría para “compensar la salida de la crisis”, informa Ep.

Abono transporte a 10 euros

Una propuesta que es refrendada en Unidas Podemos, quien, además, apuesta por un abono de transporte general a 10 euros, el cual sería financiado a costa del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, según defiende la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. "

“Estamos negociando en el seno del Gobierno la ampliación y fortalecimiento de ese escudo social y espero contar con un feedback positivo en los próximos días a algunas propuestas como el abono transporte general a 10 euros que, desde mi punto de vista, sería muy positivo que pudiésemos financiar a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas que el año pasado cuadruplicaron sus beneficios”, ha subrayado Belarra en la Comisión de Derechos Sociales en el Sendo.

En este debate en la coalición ya se ha posicionado junto a Hacienda, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, que ha querido corregir a la vicepresidenta segunda, recordando que el liderazgo en materia fiscal le corresponde a Hacienda. “Por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz”, ha afirmado.

“Yolanda Díaz dice algo que forma parte del planteamiento del Gobierno de coalición y es que a esta situación hay que responder de forma más equilibrada y justa a las necesidades de los ciudadanos, para que los costes se repartan de forma equitativa. Pero a la hora de diseñar el sistema fiscal, es obvio que el liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda. Además de esa voluntad política que nos une al Gobierno de coalición, requiere de una valoración técnica. Por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga Montero que Yolanda Díaz”, ha explicado Ribera.