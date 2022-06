Alberto Núñez Feijóo: «Sánchez no tiene ninguna propuesta para las clases medias»

E l presidente del PP, tras su intervención, contestó a las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 Noticias ; Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero, Ángela Vera, periodista de La Sexta y Carmen Morodo, adjunta al director en LA RAZÓN.

Santiago González: Venimos de dos mayorías absolutas próximas, una en Madrid y otra en Andalucía, y en menos de un año hay municipales y autonómicas. ¿De qué sistema se siente más cerca, del de Ayuso en Madrid o del de Juanma Moreno en Andalucía?

Alberto Núñez Feijóo: Comprendo que estamos en la jaula de grillos en la que vive el Gobierno y hay que buscar a ver si el partido de la oposición también la tiene. Creo que les voy a decepcionar: soy de Ayuso en Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía. No tenga usted ninguna duda. Primero, porque así lo quieren los madrileños y los andaluces y, segundo, porque le aseguro que hace tiempo que no veo al PP más unido e ilusionado. Un PP que sabe perfectamente lo que es España. Somos un partido nacional, pero que de forma organizativa es autonomista, profundamente autonomista, no nacionalista ni independentista. Las políticas de Ayuso y de Juanma Moreno son como las que yo hacía en Galicia o como las que hace el presidente de la Región de Murcia o de Castilla y León. No hay ningún riesgo de división en el PP. Nos sentimos cómodos en lo que somos, en cómo pensamos y cómo actuamos. Tenemos reglas: es muy importante ganar y si un candidato gana, tiene el respaldo del partido y si pierde, tiene un problema el partido y el candidato. Pensamos que cuando un candidato es capaz de trasladar y entender a la población es un candidato muy útil al partido.

S. G. : Estamos esperando una reforma de las pensiones que viene por decreto desde Bruselas o tendremos que aplicarla aquí. Más allá de revalorizar las pensiones con el IPC, hay una reforma pendiente. ¿Cómo hacemos el sistema de pensiones sostenible?

Feijóo: España hará las reformas que Bruselas le exija y no hará las que no les exija. No estamos en vanguardia y sí en retaguardia. España vive desde 2020 de los 300.000 millones de deuda y de los intereses a tipo «cero» del BCE y de la compra de toda la deuda soberana de este país. Por tanto, este Gobierno no necesita reformas, sino seguir endeudándose y vivir al día. Eso es peligrosísimo. Hoy, en el desembolso de los 12.000 millones, Bruselas hay enviado un mensaje sobre las pensiones. Me preocupa mi país cuando quien nos obliga a las reformas es Bruselas y no el Gobierno. Por eso, me da la impresión que no se harán las reformas hasta que Bruselas no condicione los fondos Next Generation y probablemente se dejarán para la siguiente legislatura.

Julián Cabrera: Hemos vivido los trágicos sucesos en la valla de Melilla. ¿Ha recibido alguna llamada del presidente del Gobierno para contarle cómo ha sido la situación? ¿Es una buena oportunidad la cumbre para blindar Ceuta y Melilla ante este tipo de acontecimientos?

Feijóo: Sobre alguna llamada del Gobierno en relación con las muertes que lamentablemente han acontecido en la valla de Melilla no tenemos ninguna. No tenemos ninguna información del Gobierno sobre las relaciones exteriores de España con Marruecos, ni sobre el impacto que eso supone con Argelia. Ni sabemos en qué consisten los compromisos del Gobierno que afectan al Sáhara. Nos informamos a través de los medios y de las respuestas parlamentarias. Es evidente que tenemos que ser respetuosos, no sabemos con exactitud el alcance de estas aparentemente mafias que llevan y utilizan a estas personas con fines económicos, pero lo cierto es que necesitaríamos alguna explicación como vecinos y miembros de la UE. Sí creo que debemos reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla. Su trabajo es muy encomiable y al menos deberíamos dignificar sus instalaciones y sus salarios. Me sorprendió mucho que el presidente dijera que lo que ha pasado en la frontera era un caso bien resuelto. Todos cometemos errores, pero debería retractarse y dar explicaciones.

J. C. : Se habla de un giro a la izquierda por parte del Gobierno y paralelamente hay una voracidad del Gobierno por el control de las instituciones. ¿Usted cree que hay que renunciar a los pactos de Estado, poniendo por delante el más importante, el del CGPJ?

Feijóo: Hemos ofrecido un pacto económico, de seguridad nacional. Respuesta, ninguna. Hemos enviado una reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el término «disminuido» por «discapacitado». Aún dicen que no lo hemos hecho... El CGPJ se ha vaciado de competencias. Está intervenido por una ley orgánica que está recurrida en el Constitucional. No conozco ningún jurista sólido que diga que no es inconstitucional. Cuando hemos quedado en hablar esto después de las andaluzas, nos llaman algunos periodistas para preguntar si es verdad que se va a cambiar la ley orgánica del poder judicial. No sabemos nada y confirmamos que el Gobierno ha remitido al Congreso una propuesta de modificación de ley orgánica. Es muy difícil negociar con alguien que no quiere negociar. Si usted coge la exposición de motivos de esa reforma, dice que hay que desbloquear los órganos constitucionales. ¿Es que solo hay que desbloquear el Constitucional? Por tanto, insisto, nunca he visto negociar así. De lo que se trata no es de renovar el CGPJ, sino el Constitucional.

Ángela Vera: Dice que el plan anticrisis es insuficiente, pero se han incluido propuestas del PP como las ayudas de 200 euros y rebaja del iva. ¿El PP va a aprobar el decreto?

Feijóo: Todos estamos de acuerdo en que si dictas un plan hace 60 días y otro 60 días después, es que ha fracasado el primero. Esta es la constatación de un fracaso que habíamos advertido. Demuestra que el Gobierno se equivoca con facilidad. Pero si tengo un vicepresidente económico que manda a Europa unos cuadros económicos que ninguno es verosímil... La previsión de inflación del Gobierno estaba debajo del 2%. Cuando ya antes de la guerra–porque hacer un real decreto de crisis ya es una mentira a medias–, el 22 de febrero, la inflación superaba el 7 por ciento. Ahora está en un 8,7%. Cuando tenemos que aceptar en un foro europeo que España no ha recuperado su PIB, cuando tenemos que aceptar que España se ha endeudado en más de 300.000 millones de euros, entonces tenemos que aceptar que nuestra política económica no funciona y que si no la cambiamos no resolveremos nuestros problemas. Han recogido el IVA y los 200 euros a las familias que más lo necesitan, pero nadie sabe la letra pequeña. Lo que es evidente es que para las clases medias no tiene ninguna propuesta. El Gobierno no ha hecho ninguna medida de ajuste. ¿Usted cree que les interesa nuestro voto? Si me interesa el voto de alguien intento hablar con él. Esto esta hecho con ERC y Bildu y el PSOE. Y el objetivo es decir que el PP no aprueba las medidas anticrisis, el titular está hecho. Pero déjame que el grupo parlamentario valore la explicación de Sánchez en la tribuna para adoptar una decisión definitiva.

A.V. : ¿Cuál es la postura del PP de Feijóo sobre el aborto?

Feijóo: La postura del PP es conocida. Creemos que es un error usar el aborto para dividir a la sociedad. En los temas donde roza la ética, la moral de 48 millones de ciudadanos, es bueno aproximar posturas. Es lamentable que cuestiones como éstas no pasen por el interés de acordar. Creemos que una menor de edad debería tener el consentimiento paterno. Nos parece que forma parte de la inmensa mayoría de ciudadanos y lo vamos a defender y eso está en el TC y cuando se pronuncie, veremos.

Carmen Morodo : ¿Cuál es la posición del PP sobre ese impuesto a las energéticas que anuncia el Gobierno para atender a los sectores más vulnerables?

Feijóo: Para sacar este real decreto se le ha tenido que decir a Podemos que hay impuesto a las eléctricas. Ahora hay que reconstruir y tener imaginación fiscal para saber en qué consiste ese impuesto. Si las eléctricas tienen beneficios extraordinarios, ya pagan el impuesto de sociedades; si lo que se quiere es comprobar cuáles eran los beneficios de la empresa en años sin tensión en los precios energéticos y los que se pueden producir en 2022 y se quiere un impuesto superior al de sociedades, es legítimo, pero tendrán que decir en qué consiste y cuál es la base imponible. Sería un osado o un frívolo decir la postura del PP ante un impuesto que se desconoce. Hay que tener cuidado con estos anuncios porque somos el cuarto país del euro y debe haber previsión, seguridad jurídica y un sistema fiscal previsible. Si no, hay empresas que se pueden localizar en otro sitio. Si algún día nos enteramos de la propuesta la podemos valorar. Se hace un real decreto por urgencia y durante dos meses no se aplica por que no se había llegado a un acuerdo con la UE. Si lo coge un juez dice que esto no es un real decreto ley, sino el uso fraudulento del real decreto ley.

C. M. : ¿Ha sentido el apoyo de los poderosos? Sánchez nos ha dicho que están intentando hacer caer al Gobierno para que usted llegue a La Moncloa?

Feijóo: Yo no conozco a los poderosos. El más poderoso de España tiene la misma posibilidad, que es un voto, que el más modesto de la aldea más recóndita de la comunidad que usted dirija.