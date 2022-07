Moncloa no se mueve y no retirará la ley para renovar el Tribunal Constitucional

El PP ha elevado hoy una propuesta al Gobierno para culminar el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Una propuesta que lleva aparejada una línea roja: “Exigimos la retirada de la Ley para nombrar el TC que el gobierno ha pactado con ERC”. A cambio, si esa ley se retira, “nos mostramos dispuestos, en ese caso a negociar la renovación del CGPJ y del TC con respecto a la ley actualmente en vigor”, ha dicho en rueda de prensa, Esteban González Pons. Además, simultáneamente, los populares piden una reforma de Ley Orgánica “para que se produzca verdadera regeneración y así se lleve a cabo un avance en la democracia”.

Este nuevo movimiento del PP no ha sentado bien en Moncloa, donde no se muestran ya receptivos a ninguna iniciativa que no suponga el cumplimiento de la Constitución, esto es, renovar “sin condiciones” el Consejo General del Poder Judicial. Fuentes gubernamentales señalan a este diario que no prevén retirar la ley que se debate el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. “Cumplan la Constitución y luego lleven al Parlamento lo que quieran”, señalan desde el Ejecutivo, visiblemente enfadados. El anuncio del PP se produjo en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la portavoz del Gobierno, se limitó a resolver que el cumplimiento de la Constitución “no es negociable”.

Cansados de esperar a los populares -el CGPJ lleva tres años y medio en funciones- y ante la controversia que suponía iniciar en solitario el nombramiento de los dos nombres que le corresponden en el Tribunal Constitucional (TC), en el Gobierno optaron por enmendarse así mismos hace semanas , dando marcha atrás a la reforma que impulsaron en marzo del año pasado para evitar que el Poder Judicial pudiera hacer nombramientos en funciones. Ahora, con un retoque en la Ley Orgánica le facultan al órgano de gobierno de los jueces para que pueda burlar este impedimento, pero solo en lo que respecta al TC.

El movimiento ha generado revuelo en el propio CGPJ, que hoy debaten si llevar la reforma a Europa, pero el Gobierno no piensa moverse y mantendrá su apuesta este jueves para promover el cambio en la mayoría del Constitucional que, tras los relevos debidos, pasaría a ser progresista. En el Ejecutivo se muestran muy molestos con el PP en esta cuestión, aunque asumen que no tiene “coste político” para ellos y por eso persisten en el bloqueo, esto, a pesar de que suponga “dinamitar la Constitución y lo que hasta ahora se hacía por consenso”. En Moncloa recuerdan que a la excepcionalidad de un CGPJ con mandato caducado se suma ahora también el TC y no aprovechan para cargar contra Feijóo, a quien acusan de mantener la misma hoja de ruta que Pablo Casado y Teodoro García-Egea.