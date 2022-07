Un CGPJ dividido debate hoy si se “autosilencia” ante la reforma para renovar el TC

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide hoy, en una sesión extraordinaria convocada a instancia de ocho vocales conservadores, si planta cara a la reforma legal del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional (TC) permitiendo que el órgano de gobierno de los jueces pueda recuperar momentáneamente su capacidad de hacer nombramientos únicamente para desbloquear la sustitución de cuatro magistrados del TC, recuperando así la mayoría progresista en la institución.

Sobre la mesa, dos propuestas de ese bloque conservador. La de más calado apuesta por llevar la reforma a la Comisión Europea (un hecho sin precedentes que, según fuentes del CGPJ, no recabará los apoyos necesarios para salir adelante). Pero, también, instar al Congreso -que el jueves comienza la tramitación de la proposición de ley del PSOE- a que solicite al Consejo un informe sobre esa reforma con la que el Gobierno rectifica la que entró en vigor en marzo del año pasado, precisamente a iniciativa del PSOE y Podemos, que impide al CGPJ cubrir las vacantes judiciales mientras siga en funciones. Un informe que no es preceptivo en el caso de proposiciones de ley (si cuando se trata de anteproyectos) y que, en todo caso, no es vinculante.

Una forma de presionar al PP a negociar la renovación del Consejo del Poder Judicial (en funciones desde diciembre de 2018) que el Ejecutivo no ha tenido más remedio que enmendar para no enfangar el relevo en el TC. Y es que el tercio de sus miembros que debe renovarse ahora debe ser elegido a partes iguales (dos cada uno) por el Gobierno y el CGPJ. Con éste bloqueado, el Ejecutivo se arriesgaba a un conflicto institucional con el Constitucional (que debe dar el visto bueno a sus nuevos integrantes) si daba el paso de renovar en solitario sus dos jueces del TC.

Un informe no vinculante en manos del Congreso

De ahí a volver a cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo pueda efectuar esos dos nombramientos -pero no el de las más de 60 vacantes judiciales pendientes de cubrir (que serán 75 a final de año), entre ellas 14 en el Tribunal Supremo- solo había un paso. Y el PSOE decidió darlo a espaldas del PP (e incluso de sus socios de Podemos) a riesgo de complicar aún más si cabe la renovación del CGPJ.

El Consejo del Poder Judicial ya intentó sin éxito que la Cámara Baja le escuchase en la anterior reforma que limitaba sus competencias, al entender que dado que afectaba al núcleo esencial de su funcionamiento, el órgano de gobierno del poder judicial debía informar al respecto, en la línea de los postulados de la Comisión Europea.

Sin embargo, el Congreso hizo oídos sordos a esa petición, por lo que de reiterarse en el mismo sentido la petición del CGPJ la respuesta de la Cámara Baja deja escaso margen para la sorpresa, lo que puede acarrear que la mayoría de vocales tampoco respalde la propuesta.

El presidente y 18 vocales

Fuentes de los vocales conservadores que han forzado a Carlos Lesmes a convocar el Pleno (el presidente tiene la obligación legal de convocarlo en el plazo de tres días si así lo piden al menos cinco vocales) argumentan que en definitiva lo que tiene que decidir el Pleno es si se “autosilencia” respecto a una reforma que afecta nuevamente a sus funciones constitucionales. Y subrayan que resultaría incongruente haber pedido el pasado año al Congreso la intervención del CGPJ en la tramitación de la reforma legal defendiendo su competencia al respecto y no hacerlo ahora, “abdicando” de facto de esa competencia.

Si, como parece, la propuesta de involucrar a las instituciones europeas no prospera (como informó este periódico, Lesmes no está por la labor de apoyarla con su voto), algunos de los vocales conservadores que han llevado al Pleno la controvertida cuestión sopesan firmar un voto particular que, al margen de que opten o no por trasladarlo posteriormente a la Comisión Europea, serviría indudablemente de munición jurídica para iniciativas ante la UE ajenas al Consejo del Poder Judicial.

Lo que sí está claro es que serán 19 los vocales que tomen la decisión, tras la jubilación del vocal Rafael Fernández Valverde y el reciente fallecimiento de la vocal Victoria Cinto. Y es que fuentes de la institución aseguran que Lesmes no pedirá al Senado la sustitución de esta última, elegida a propuesta del PSOE, después de que el Congreso rechazase designar al relevo del vocal conservador Fernández Valverde por la situación de interinidad del CGPJ. Esas mismas fuentes apuntan que como en ese caso la Cámara Baja esgrimió un informe de los letrados de las Cortes (que incluye a Congreso y Senado), la respuesta de la Cámara Alta sería en todo caso la misma.