No hemos aprendido nada

Se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Blanco, y si él o cualquiera de las víctimas a las que ETA arrebató la vida vieran cuál es la situación en la que hoy estamos, no darían crédito. En la AVT contamos con más de 4.800 asociados, y una de las frases que más he escuchado durante estos años es: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué han conseguido? Pues efectivamente, los asesinatos de tantos y tantos inocentes no sirvieron para absolutamente nada.

Es ahora, desde que están en las instituciones, cuando están consiguiendo sus avances más importantes. Desde que EH Bildu es uno de los socios favoritos de Pedro Sánchez, todos los presos de ETA duermen más cerca de sus domicilios (incluido el asesino de Miguel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu «Txapote»). Se está reescribiendo la historia con leyes de «memoria» que victimizan a los terroristas, y se ha publicado una Ley de Educación en la que se incluye únicamente el estudio del terrorismo como concepto y descontextualizado de los momentos históricos en los que se ha producido.

Es muy triste ver que en estos 25 años más que avanzar, aprender de los errores y construir una democracia fuerte con unas bases sólidas que fundamenten una lucha de todos contra el terrorismo, tenemos a los herederos del brazo institucional de ETA campando a sus anchas en el Congreso, a un presidente del Gobierno que se ha reunido ya con todo el mundo menos con las víctimas del terrorismo y a un ministro del Interior que nos ha traicionado sin ningún tipo de remilgo.

A todas las víctimas les diría que, aunque la situación es realmente preocupante, nosotros vamos a estar ahí. Defendiendo la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia de los nuestros. Jamás vamos a bajar los brazos.