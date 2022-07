Así funcionan las armas anticarro usadas en Ucrania

El funcionamiento del Javelin es aparentemente sencillo. Cuando se detecta el tanque enemigo se inicia la secuencia de lanzamiento con la activación de un pequeño motor que expulsa el misil fuera del tubo. El Javelin tiene dos modos de ataque, tal y como explica el experto militar Kyle Mizokami. “El primer modo es el ataque directo, donde el misil vuela directamente hacia el tanque enemigo. El misil no tiene una, sino dos ojivas: la primera para activar las placas de blindaje reactivo, neutralizándolas, y la segunda para penetrar el cinturón de blindaje principal del tanque. Un segundo modo envía el Javelin a una altitud de 150 metros hacia el cielo antes de iniciar el descenso para impactar en la parte superior del tanque, donde la protección de la armadura es más delgada”.

La efectividad es letal y basta con un solo impacto para destruir al tanque.

También Ucrania ha adquirido armas antitanque RGW90 HH “Matador” de la empresa alemana Dynamit Nobel Defence, más de la mitad de los cuales ya están en manos de sus tropas. Dependiendo del punto de impacto, podrían acabar con cualquier tanque ruso. También son utilizados para destruir equipos militares, barreras, fortificaciones y romper agujeros en paredes.

El arma pesa alrededor de ocho kilogramos y puede penetrar más de 600 milímetros de acero blindado a una distancia de combate de 500 metros, con una probabilidad de impacto de más de 90 por ciento, según el fabricante. Se puede usar con varias municiones y varios dispositivos ópticos.

No hay que olvidar tampoco los lanzacohetes anticarro de la compañía sueca Saab Bofors Dynamics enviados a Ucrania, los ucranianos Stugna-P, o el lanzagranadas español Instalaza C-90, uno de los que utilizan los resistentes ucranianos, según un vídeo que ha sido publicado en cuentas de Telegram. Junto al arma española se pueden observar el RPG-75-M checo y el Pansarskoott m/86 de Suecia, de uso similar.

El C-90 es un arma de un solo disparo, que se realiza desde el hombro por el soldado que lo transporta. Su uso es relativamente fácil y no precisa de grandes periodos de entrenamiento. El tubo que contiene la granada y que hace de lanzador está fabricado en resina reforzada. Cuando se le entrega el arma al soldado ya lleva alojada la granada dispuesta para el disparo. Tal y como publicó LA RAZÓN, está pensado para la infantería a pie -pesa solo 5,3 kg-. El alcance eficaz es de 350 metros contra blancos puntuales y de 700 metros contra blancos de área. Incluye visor de puntería óptico de dos aumentos.

NLAW

Otra de las claves han sido los NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon o Arma Antitanque Ligera de Nueva generación) de diseño conjunto entre Reino Unido y la sueca Saab, que apenas pesa 12,5 kilos y cuenta con un alcance de entre 20 y 800 metros. Al contrario que otras armas ya citadas, el misil que lanza no es guiado, por lo que el soldado que dispara debe seguir con el visor durante unos cinco segundos la trayectoria del proyectil para luego disparar. Fue desarrollado en 2002 como un sistema de armas antitanque para un solo soldado, no ha parado de evolucionar desde entonces. Como la propia empresa sueca explica en su web, es “el asesino de tanques definitivo”. Según explican, “el enemigo ya no puede emplear tácticas tradicionales cuando se enfrentan a armas NLAW. Su cambio de comportamiento los obligará a dar un paso atrás”. Puede atacar desde casi cualquier posición, desde lo alto de un edificio hasta detrás de un árbol o en una zanja. Puede disparar 45 grados hacia abajo y puede disparar desde el interior de un edificio, desde un sótano o desde el segundo piso de un edificio fuera del alcance de la mayoría de los tanques.

A estas armas de Infantería se une la utilización de drones de combate turcos Bayraktar TB2, equipados con misiles anticarro. En un extenso análisis en el que se cuestiona el lugar de los carros de combate en el campo de batalla actual, el columnista, de The Whashington Post, Max Boot, según recoge Infodefensa.com, augura la probabilidad de que Moscú sufra muchas más pérdidas de este tipo, máxime teniendo en cuenta que el Ejército ucraniano recibirá de Estados Unidos también drones Switchblade kamikaze (también calificados como munición merodeadora) así como UAV de reconomimiento RQ-Puma..

También se ha detectado la presencia de drones UAV Mini-Bayraktar de Baykar, un mini Bayraktar, que los soldados ordinarios pueden transportar y desplegar fácilmente en el campo, sin necesidad de pista ni para el lanzamiento ni para la recuperación. Luego se pueden utilizar para detectar objetivos que serán atacados por ATGM y otros equipos ligeros o, más típicamente, por unidades de artillería. En tales operaciones, los pequeños vehículos aéreos no tripulados (incluidos los tipos de cuadricópteros estándar más rudimentarios) ya han contribuido a pérdidas sorprendentes para las fuerzas rusas alrededor de Kiev, como informa Oryx, una web de código abierto que sigue la evolución de los movimientos armamentísticos internacionales, que eran esencialmente blancos fáciles para la artillería.