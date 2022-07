La dimisión de Johnson frena el acuerdo con Gibraltar

En medio de la tormenta perfecta desatada tras el anuncio de dimisión del premier británico, Boris Johnson, los gobiernos de España y Reino Unido continuaban tratando de desbloquear el tratado sobre Gibraltar. La semana pasada, coincidiendo con el anuncio de su salida, Madrid fue el escenario de «reuniones técnicas» para tratar de avanzar sobre los escollos que impiden cerrar el acuerdo y cuya negociación se prolonga ya durante nueve meses, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes diplomáticas. «Seguimos avanzando. No hay nada nuevo», aseveran.

Esta misma semana se ha producido una nueva reunión en Bruselas sin grandes avances. De nuevo las cuestiones técnicas centraron las conversaciones, que serán las últimas hasta después del verano, ya que los equipos negociadores las paralizarán hasta el próximo curso. El Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo estuvo presente en ambas, no obstante, en Madrid ni se reunió con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, según ha podido saber este medio. Las conversaciones no se centran en la soberanía sino en avanzar en el establecimiento de una «zona de prosperidad conjunta» entre el Peñón y el Campo de Gibraltar. Los trabajadores transfronterizos de Gibraltar, según datos del Gobierno gibraltareño, constituyen cerca del 48% de la Población Activa del Peñón. Rondan los 15.000, de los cuales casi diez mil son españoles. La cifra no es baladí. De hecho, los trabajadores y empresarios de la zona aseguran a LA RAZÓN que «están muy preocupados». Desde la Asociación de Trabajadores Españoles y Fronterizos en Gibraltar señalan que «no sabemos qué nos espera. Estamos en stand by desde hace meses».

Así las cosas no está previsto que en un futuro cercano se cierre finalmente el nuevo protocolo. Primero el acuerdo con Irlanda del Norte, luego el impacto del covid y la guerra en Ucrania ralentizaron la toma de decisiones. Y, ahora, la dimisión del premier amenaza con obstaculizar aún más la toma de decisiones. El estatus de Gibraltar no fue incluido en el pacto comercial y de cooperación que Londres y Bruselas alcanzaron a finales de 2020, por lo que se necesita consensuar un convenio separado sobre la futura relación de la colonia con la Unión Europea. Las rondas de negociaciones celebradas hasta ahora se han sucedido desde octubre de 2021, una vez que la UE dio el mandato para iniciar el diálogo tomando como marco el acuerdo de Nochevieja, al que llegaron España y Reino Unido el 31 de diciembre de 2020. Durante las difíciles negociaciones para el divorcio de Reino Unido, España fue capaz de conseguir que la Unión Europea incluyera, por primera vez, a Gibraltar como una colonia uniéndose así al criterio que mantiene sobre el territorio la ONU desde 1967. Más allá de la cuestión de la soberanía, el Brexit obligaba a Madrid y la Roca a encontrar una solución pragmática de convivencia por el gran flujo de trabajadores y mercancías que atraviesa a diario la verja. Las opciones que hay sobre la mesa son dos. Por un lado, incorporar a Gibraltar al área Schengen, de libre movimiento europeo de personas que contemplaría, en un principio, desplegar agentes de la agencia europea de fronteras (Frontex) en puertos y aeropuertos. Sin embargo, la colonia británica se niega a que las fuerzas de seguridad españolas vigilen el área. El otro escenario: un Gibrexit que supondría dejar a Gibraltar como parte del régimen aduanero de la UE para el tráfico de mercancías.

Así las cosas, la dimisión del «premier» obligará a designar un nuevo líder conservador sin necesidad de adelantar elecciones. Será el Partido Conservador quien seleccionará un nuevo líder y esa persona se convertirá en el primer ministro de Reino Unido el próximo 5 de septiembre. Dependiendo de quién sea elegido también dependerá el futuro del acuerdo con el Peñón ya que su posición respecto al Brexit podría marcar el futuro de las negociaciones. «Cualquier cosa puede determinar la negociación», dicen fuentes diplomáticas. Así las cosas, en las quinielas suenan con fuerza varios nombres, incluido el de la actual ministra de Exteriores, Liz Truss, que ha liderado las negociaciones sobre Gibraltar desde que llegó al cargo, tan solo unos meses después de que se alcanzara el Acuerdo de Nochevieja –firmado el 31 de diciembre de 2020–. También suena con fuerza el ex ministro de Economía Rishi Sunak que lidera la carrera tras haber forzado la caída de Johnson con su dimisión y ferviente defensor del Brexit. El tercer nombre es el de Penny Mordaunt, la favorita de las bases y también a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. De ahí, que algunas fuentes diplomáticas consultadas prefieran a Truss como líder de los tories dada su experiencia previa en la negociación. El otro gran factor del que depende el acuerdo con Gibraltar es Irlanda del Norte. Boris Johnson presentó recientemente un proyecto de ley que, si llega a aprobarse, permitiría a Londres incumplir unilateralmente partes del protocolo irlandés incluido en el acuerdo del Brexit, lo que llevó a Bruselas a reactivar el expediente que abrió a Londres el año pasado, cuando este país desveló por primera vez sus planes para saltarse el protocolo irlandés. Este pulso podría trasladarse al Peñón y tensar aún más la situación.