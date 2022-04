El acuerdo con Gibraltar, aún sin fecha para cerrarse

Las negociaciones entre la Unión Europea y el Gobierno británico para alcanzar un acuerdo sobre la relación con Gibraltar tras el brexit continúan en «stand by». En un principio, la nueva relación con el Peñón estaba previsto que se definiera a principios de este mes, sin embargo, por el momento continúan sin una fecha concreta para sellarse. No obstante, habría algunas señales que apuntan a que el acuerdo podría estar cerca a tenor del comunicado emitido por las autoridades gibraltareñas. «Todas las partes», según un comunicado, son «firmemente optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo aceptable y favorable para todos», y «siguen comprometidas y trabajando de buena fe para lograr una pronta resolución de todas las cuestiones». Así, Gibraltar «puede confirmar que, aunque todavía no se haya alcanzado un acuerdo, las negociaciones para un tratado entre el Reino Unido y la UE progresan de forma positiva».

El coronavirus primero y la guerra en Ucrania después estarían detrás de la demora en el acuerdo, según fuentes gibraltareñas. No en vano, la Comisión Europea (CE) aseguró, a principios del mes de abril, que está dispuesta a seguir negociando con el Reino Unido en busca de un acuerdo sobre la colonia británica más allá de la fecha límite de Semana Santa que se habían marcado.

El estatus de Gibraltar no fue incluido en el pacto comercial y de cooperación que Londres y Bruselas alcanzaron a finales de 2020, por lo que se necesita consensuar un convenio separado sobre la futura relación de la colonia con la Unión Europea. Las rondas de negociaciones celebradas hasta ahora se han sucedido desde el pasado octubre, una vez que la UE dio el mandato para iniciar el diálogo tomando como marco el acuerdo de Nochevieja, al que llegaron España y Reino Unido el 31 de diciembre de 2020.

Durante las difíciles negociaciones para el divorcio de Reino Unido, España fue capaz de conseguir que la UE hablara, por primera vez, de Gibraltar como una colonia uniéndose así al criterio que mantiene sobre el territorio la ONU desde 1967. Más allá de la cuestión de la soberanía, el Brexit obligaba a Madrid y la Roca a encontrar una solución pragmática de convivencia por el gran flujo de trabajadores y mercancías que atraviesa a diario la verja. Las opciones que hay sobre la mesa son dos. Por un lado, incorporar a Gibraltar al área Schengen, de libre movimiento europeo de personas que contemplaría, en un principio, desplegar agentes de la agencia europea de fronteras (Frontex) en puertos y aeropuertos. Sin embargo, la colonia británica se niega a que las fuerzas de seguridad españolas vigilen el área. El otro escenario: un Gibrexit que supondría dejar a Gibraltar como parte del régimen aduanero de la UE para el tráfico de mercancías.