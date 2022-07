Feijóo tiende la mano al Gobierno para que vuelva a la “senda de la moderación”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a los populares en la Plaza de la Marina Española, frente al Senado, donde ha hecho balance del curso político; un curso del que dijo ha sido “intenso” y “complejo”, algo que también, reconoció, sufrió el PP, tras una crisis interna de la que, aseguró, “hemos sabido salir fortalecidos y en tiempo récord”, convirtiendo al partido en la única “alternativa real” al gobierno de España.

Sobre el horizonte, unas elecciones generales que, destacó, aún no se sabe cuándo serán; por lo que instó a los populares a seguir trabajando en el “proyecto reformista” del PP para extenderlo, al tiempo que mostró su “orgullo” por las personas que han decidido afiliarse al partido en los últimos meses.

Feijóo ha hecho un reconocimiento a “todas y cada una de las dificultades” a las que se han tenido y tienen que enfrentar las administraciones públicas y el gobierno central y añadió que es algo que “ni simplifico, ni infravaloro los retos a los que nos hemos enfrentado” -recordando su etapa como presidente de Galicia-. También aseguró que es “condescendiente” con los errores del Gobierno, “porque no siempre se puede llegar a todo y acertar” y volvió a aplaudir la organización del Ejecutivo con la Cumbre de la OTAN porque “nadie acierta siempre ni nadie se equivoca siempre”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el coordinador general del PP Nacional, Elías Bendodo y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. FOTO: Rodrigo Jiménez EFE

Dicho esto, se preguntó: ¿Tiene España el mejor gobierno que merece?: “No”, dijo rotundo. “Honradamente creo que la respuesta no es necesaria inducirla, cualquier ciudadano puede llegar a esa conclusión”, apuntó. A continuación, enumeró los motivos por los que España no lo merece, recordando desde la investigación por el caso Ghali, el pacto de los PGE con Otegi tras reconocer su intención de cambiar presos por votos, una Yolanda Díaz que dijo conocía del virus de la Covid antes que el Gobierno; un Podemos que pone en duda la lealtad del Gobierno, discrepancias de PSOE y Podemos para enviar material a Ucrania; el poder de ERC, Junts y Bildu que entraron en la comisión de secretos oficiales, el cese de la directora general del CNI, Argelia rompe con España, la polémica tras asalto de valla de Melilla, el presidente del Gobierno pactando con Bildu que se investiguen los crímenes del franquismo hasta 1983, la “derrota histórica del PSOE en Andalucía con mayoría absoluta del PP” o un Pedro Sánchez recurriendo al ideario de Podemos “para preservar la coalición” mientras ocultaba las medias de los morados para que no se filtraran.

🔵"España es un gran país. Mucho mejor que el Gobierno que le toca padecer".



➡ Es nuestro deber político y moral ofrecer a nuestro país el Gobierno que merece.



🗣@NunezFeijoo pic.twitter.com/mtZHEuAcPa — Partido Popular (@populares) July 28, 2022

El líder del PP resumió lo ocurrido: “El curso político de este gobierno es una división constante”. “Salvo continuar en el poder, les ha dividido todo”. Feijóo afirmó que “cualquier gobierno tiene la responsabilidad de no generar, él mismo, problemas añadidos”, como ha hecho el Gobierno de Sánchez. Además, apuntó que “sorprende que pierdan tanto tiempo discutiendo en Moncloa si quien decide es ERC y Bildu, los verdaderos líderes de un gobierno” que tildó de " totalmente dependiente”.

👉"Hacer balance del curso político de este Gobierno es un repaso de una división constante".



🔵España necesitaría un gobierno para avanzar y lo que tiene es un desgobierno que le frena.



🗣@NunezFeijoo pic.twitter.com/mSq85gLfSY — Partido Popular (@populares) July 28, 2022

Feijóo cargó duramente contra la gestión de Pedro Sánchez por frenar a España con su “desgobierno” que está llevando a una “descomposición económica, social e institucional”. Ante esto, ha vuelto a recordar su política de “mano tendida”, la que le brindó al Ejecutivo, “no por él, si no por el bien de mi país que es lo que me ocupa”. “¿No sería mejor para el PSOE un gobierno que no fuera rehén de los independentistas?” y aseguró que el Gobierno aún “tiene la oportunidad de enmendarse en su último curso político” y volver a la “moderación, a la centralidad y la estabilidad que España reclama” insistiendo que “el PP está ahí, para que vuelva a la senda que nunca debió abandonar”.

“Autocensurarse”

El líder del PP también ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a censurarse a sí mismo tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE, recordando que el actual jefe del Ejecutivo llego al poder con una moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gurtel. Tras recordar que la sentencia de los ERES es la mayor condena por un caso de corrupción en España, Feijóo indicó que si Sánchez fue “capaz de edificar su moción sobre lo que hizo”, ahora “hay verdades suficientes” para que se censure a sí mismo.