Feijóo: “Vamos a seguir haciendo propuestas aunque el Gobierno se dedique a hacer oposición a la oposición”

Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de desenmascarar al Gobierno después de semanas de ataques directos a su figura. El presidente del PP ha incidido en que él lleva desde el mes de marzo solicitando al Gobierno la rebaja del IVA de la luz y del gas. Propuesta que ayer aceptó Moncloa en boca del propio Pedro Sánchez. Fue en marzo, en la Conferencia de Presidentes, cuando él y el resto de presidentes autonómicos del PP pidieron este extremo. Durante estos cuatro meses también lo han reclamado. Ahora, el PP se congratula de que acceda a las propuestas de su partido, aunque lamenta que “llega tarde”.

“Cómo se lo voy a afear si lo venimos pidiendo desde marzo. Lo reiteramos en el primer documento que le mando como presidente en abril, después en junio. Y ayer mismo dos ministros dicen lo contrario. Si es sorprendente que esto se haga con efectos en octubre, y que se resuelva en tres minutos en una radio”, ha explicado en una entrevista en “La Brújula” en Onda Cero. Lamentó que España «no tiene ningún plan para el ahorro de energía. Debería haber un plan obligatorio para el ahorro de energía», propuso.

Por otro lado, Feijóo no ve el tope del gas como una buena medida: “La excepción tiene consecuencias. Que el precio del gas en un periodo excepcionalísimo no marque el precio de la energía en toda Europa me parece razonable. Pero que hayamos querido cortar del resto de Europa con una excepción Ibérica, hace que el país más perjudicado sea España y esto lo pagan los ciudadanos. A final de año podemos llegar a financiar los españoles en torno a 1000 millones de euros a los consumidores franceses”.

Desde los micrófonos también ha tratado de desmentir las acusaciones que dirigen los ministros del Gobierno asegurando que con el PP no se puede pactar o es el partido del “no es no”. Según ha desvelado, tras analizarlo con el grupo parlamentario, el PP ha apoyado diez decretos ley o leyes desde que Feijóo asumió el liderazgo del PP. De los últimos tres decretos, dos -autónomos e incendios- los votaron a favor.

En la entrevista, el presidente de los populares ha asegurado que a pesar de esta ofensiva del Gobierno “va a seguir haciendo propuestas” aunque el jefe del Gobierno “se dedique a hacer oposición a la oposición”. Aún así, a pesar de lamentar estos insultos, ha asegurado que ello no le va a distraer de su trabajo y seguirá hablando con el Gobierno.

Feijóo se ha lamentado del rumbo del Gobierno en cuestión de gasto. “Cuando el gobierno de mi país está gastando sin límite, ha tenido más fondos europeos que ninguno y dice que la economía española está robusta, comprenderá que si me callase no estaría cumpliendo mi función constitucional”.