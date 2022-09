Pedro Sánchez: “El Gobierno va a plantear una rebaja del 21% al 5% del IVA del gas”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa al curso político con un vaticinio: será “intenso” y lleno de “incertidumbre” por la guerra de Ucrania. Un panorama nada halagüeño que el jefe del Ejecutivo ha intentando paliar asegurando que “este gobierno va a tratar siempre de proteger a la clase media trabajadora”.

Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa “Hoy por Hoy”, de la Cadena Ser, tras su viaje a Alemania, donde se ha reunido con el canciller alemán Olaf Scholz para hablar del gasoducto MidCat. Hay que recordar que hace apenas se aprobaba el polémico decreto de medidas para el ahorro energético, gracias al cual Sánchez se anima a aventurar que “sin entrar en la euforia tampoco podemos caer en el catastrofismo”.

Y en este sentido, el presidente español ha anunciado que “el Gobierno va a plantear una rebaja del 21% al 5% del IVA del gas en beneficio de la clase media trabajadora”. Asimismo, ha querido aclarar que no contemplan “restricciones de cara al gas para este invierno”, ya que si bien nos encontramos ante un contexto muy incierto, nuestra situación respecto a otros países es “más segura” y “más holgada”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido su decreto de medidas para el ahorro energético frente al “no” del PP. Sánchez ha arremetido contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de no estar a la altura. “Llamé a Feijóo hace unos cuantos meses y le ofrecí once acuerdos. La comunicación es bidireccional. Yo llamaba antes al presidente del Gobierno y le apoyaba. Ahora no ha pasado, ni está pasando”, ha recriminado Sánchez.