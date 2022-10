El tradicional desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional se celebra hoy en Madrid en un contexto político ajetreado, no solo por la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ, sino también por la crisis independentista (con la reciente y recurrente amenaza de volver a desafiar al Estado), o la tensa negociación de los Presupuestos para 2023, en los que se ha oficializado un importante aumento de los fondos para Defensa. Son solo dos de los asuntos sobre los que los ciudadanos han dado su opinión en la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, la cual desvela, entre otros datos, como una gran mayoría de los españoles está a favor de incrementar el gasto militar y en contra de los referéndums secesionistas. Al mismo tiempo, también son mayoría los que consideran que en España hay falta de sentimiento nacional.

Más en detalle, el sondeo (realizado entre los pasados días 4 y 10) desvela que un 69,2% de los ciudadanos apoya ese aumento del 26% del presupuesto de Defensa para el próximo año, frente a un 21,5% que se muestra contrario a ello. Aquí, más allá de que los encuestados de más edad sean los que más lo defienden (con poca diferencia frente a otras franjas), destaca que hay un 43,4% de votantes de Unidas Podemos que se muestra a favor del incremento del gasto militar, y eso que ese aumento principalmente va destinado a nuevo armamento, una de las supuestas líneas rojas para dar su visto bueno que puso la formación morada sin éxito. En el caso de los electores del PSOE, dos de cada tres (66,7%) lo apoyan, frente al 89,1% de los del PP y el 100% de los de Vox.

Y quizás uno de los motivos por el que solicitan más presupuesto para las Fuerzas Armadas sea porque la imagen de los militares ha mejorado notablemente en los últimos años, aunque no siempre por sus tareas habituales, como pudo ser la evacuación de Afganistán, sino por sus actuaciones más cercanas en la pandemia, nevadas, volcán de La Palma... Y es que un 56,6% de los encuestados asegura tener una mejor opinión de ellos ahora, mientras que un 37,6% les valora igual que antes. Solo el 4,2% afirma que ha empeorado.

De esta forma, cuando se pregunta a los españoles sobre cómo valora a los uniformados, el 68,1% responde que bien o muy bien, mientras que hay un 17,9% que tiene una opinión «regular» sobre los ejércitos. En último lugar, un 10,7% que habla mal o muy mal de las Fuerzas Armadas. En este punto, los votantes de PP y Vox son los que mejor puntúan a los uniformados (más del 88% bien o muy bien), seguidos de los del PSOE (61,2%) y los de Podemos, formación en la que algo más de uno de cada tres tiene buena o muy buena opinión.

Pese a ello, únicamente el 51,2% de los encuestados cree que los Ejércitos y la Armada contribuyen a garantizar la paz y la seguridad tanto de España como del mundo, frente a un 36,9% que piensa que no. Al mismo tiempo, no son ni la mitad (un 46,2%) los españoles que consideran que nuestro país tiene un papel relevante en el contexto internacional, principalmente en asuntos de seguridad. Por el contrario, el 44,9% asegura tajante que no es un actor importante. En este último punto son los más jóvenes (entre 18 y 34 años) los que, mayoritariamente, sí que creen que se tiene en cuenta a España fuera de nuestras fronteras, al igual que ocurre entre los votantes de Unidas Podemos: el 63,3% tiene claro que sí, que es un actor relevante, frente al 57,1% de los electores del PSOE, el 41,3% de los del PP y el 29,4% de los de Vox.

Pertenencia a la OTAN

Pero este 12-O llega también pocos meses después de la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN y en un año en el que los despliegues militares españoles en misiones de la Alianza Atlántica se han multiplicado como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y es esa pertenencia a la OTAN la que el 64,9% de los españoles (prácticamente dos de cada tres) considera buena o muy buena en el contexto actual. Únicamente la rechaza el 6,4% de los encuestados, mientras que uno de cada cuatro (23,8%) considera que formar parte de este grupo no es ni bueno ni malo.

Por votantes, los del PP son los que con mejores ojos lo ven (76,1% dice que es bueno o muy bueno), seguidos de los de Vox (64,7%) y los del PSOE (59,2%). En el caso de los electores morados, es uno de cada cuatro (26,3%) el que avala la pertenencia.

En este contexto de conflicto en Ucrania, la ayuda que España está prestando a Kyiv está siendo muy cuestionada desde el primer momento y hasta su embajador en nuestro país solicitó más apoyo militar. De ahí que casi la mitad de los ciudadanos (el 47,1%) considere que el Gobierno no está ayudando a los ucranianos como debería. Frente a ellos, un 40,9% que sí que cree que se está actuando de la forma correcta. Los más críticos en este aspecto, los electores más jóvenes de todos y los votantes de Vox.

Pero también pregunta la encuesta sobre otro tema también relacionado en cierto modo con esas Fuerzas Armadas que desfilan hoy: el 12-O y el sentimiento nacional de los ciudadanos. Por un lado, desvela que hay una gran mayoría (70,8%) que considera necesario que se celebre el Día de la Fiesta Nacional, frente a un 24% que no lo ve para nada útil. Los más jóvenes son los más críticos en este asunto.

Y hay muchos que consideran que es necesaria su celebración porque casi dos de cada tres ciudadanos (64,4%) piensan que en España hay falta de sentimiento nacional, una opinión mayoritaria entre los jóvenes.

En este punto, a la hora de definir los ciudadanos si se identifican más con España en su conjunto o con su propia autonomía, un 53,4% de ellos asegura que ninguno de los dos sentimientos prevalece, mientras que un 31,3% sí que apunta tajante que se siente más español. Otro 10,1%, mientras, se identifica con más fuerza con su comunidad autónoma que con el país.

Por último, la mayoría de los encuestados (74,9%) pide que se prohíba cualquier referéndum de autodeterminación y que, por tanto, no se negocie con los independentistas algo así. Solo un 16,3% estaría a favor de que se regulasen y autorizasen, siendo aquí mayoría los más jóvenes y los votantes de Podemos.