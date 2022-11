El PP exige la revisión de la “chapucera y negligente” ley del “sí es sí”

El Partido Popular ha presentado en el Senado una moción, que se abordará en el Pleno de la semana que viene, para forzar al Gobierno a la “inmediata revisión”, por la vía de urgencia, de la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, después de que varios tribunales hayan rebajado las penas impuestas a varios condenados por delitos sexuales.

Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Javier Maroto, en una rueda de prensa en la que ha explicado que la dirección nacional del partido ha decidido presentar la iniciativa en el Senado con el objetivo de que se vea cuanto antes en el Pleno y así incitar a los partidos a posicionarse.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apostó este martes por “estudiar” esta ley tras las revisiones de sentencias, mientras que desde el Ministerio de Igualdad descartaron revisar esta norma, ya que entendían que no era un problema. En este contexto, el Partido Popular ha presentado esta moción que obligará la semana que viene a posicionarse a todos los grupos - Unidas Podemos no tiene representación en el Senado- sobre si piensan que debería o no revisarse esta ley del “solo sí es sí” que fue aprobada en el mes de septiembre.

Asimismo, los populares exigen la revisión inmediata de la ley del “sí es sí” por “chapucera y negligente” con el fin de que sea rectificado su “error irreparable”.

Malversación

También, Alberto Núñez Feijóo, preguntará el próximo martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la reforma del delito de sedición y la posibilidad de cambiar también la malversación en el Código Penal, en el nuevo “cara a cara” entre ambos que tendrá lugar en el pleno del Senado. “¿Va a seguir reformando el Código Penal para favorecer a miembros de su partido y a sus socios de Gobierno?”, será la pregunta que según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, formulará Feijóo al presidente en la sesión de control de la Cámara Alta del 22 de noviembre.

En este caso, Feijóo apostará, en lugar de interpelar a Sánchez por una cuestión genérica en los siete minutos y medio de los que dispone por una muy “concreta”, según ha recalcado Maroto, con la esperanza de que la respuesta también lo sea. Con ello, el PP quiere averiguar qué está haciendo el jefe del Ejecutivo “para perdonar a quienes han cometido un delito con sentencia firme”, como sucederá con los independentistas catalanes que promovieron el procés gracias a la revisión del delito de sedición.

Maroto añadió que, una vez que Sánchez ha sido “capaz de pasar esta línea roja” le ve también dispuesto a “perdonar” el delito de malversación, lo cual le permitiría ayudar a “alguno de los suyos” como es el caso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, pendiente de ingresar en prisión y que evitaría su encarcelamiento “aprovechando las exigencias soberanistas”.