La ley Trans vuelve a tensionar al Gobierno tras la crisis del “solo sí es sí”

La polémica de la “Ley del solo sí es sí” ha proyectado una sensación en la opinión pública de falta de solvencia jurídica en la agenda legislativa del Gobierno. El goteo de excarcelaciones y rebajas de condenas a agresores sexuales ha generado un efecto no deseado derivado de la entrada en vigor de la norma estrella de Igualdad. En lugar de hacer pedagogía sobre el espíritu de la ley, que sus creadores diseñaron desde una óptica de prevención de la violencia y no punitiva, en un principio desde Unidas Podemos se optó por atacar a los jueces acusándoles de no aplicar correctamente la ley.

Sin embargo, la fusión de dos tipos delictivos (abuso y agresión) en uno solo, el de agresión sexual, amplió la horquilla de penas, dejando un mayor margen de discrecionalidad a los tribunales en la ejecución de la norma. Mientras la polémica por la técnica jurídica se mantenía viva, fuentes socialistas miraban de reojo a otra ley en tramitación, sobre la que también advertían de sus carencias: la ley trans.

Tal como publicara este diario, desde el Gobierno ya advirtieron que la legislación no salió “pulida” del Consejo de Ministros, ante las “urgencias” de los morados y el conflicto interno que se había desatado con el feminismo clásico, y optaron por desencallar la cuestión en Moncloa y dar la batalla en el Parlamento. Fuentes socialistas trasladan que en este trámite la ley es susceptible de mejoras y ponen el foco en la necesidad de que sea jurídicamente escrupulosa para sortear los “recursos de inconstitucionalidad que tanto el PP como la ultraderecha ya han anunciado”.

En este sentido, el PSOE presentó enmiendas para limitar la autodeterminación de género en los menores de 16 años y para delimitar la violencia intragénero, para que no entrase en conflicto con la violencia machista. Estas enmiendas siguen vivas a día de hoy y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado en una entrevista en “La Hora de la 1″ que el PSOE les ha trasladado que “no quieren llegar a un acuerdo” para retirarlas o pactarlas con sus socios. “Es posible que unan sus votos a los del PP para intentar un recorte de derechos en las infancias trans”, ha señalando, mostrándose “muy preocupada” y ha reconocido que los socios de gobierno se encuentran en un momento “difícil de la tramitación”, aunque ha confiado en la negociación hasta el último minuto para “reconducir la situación”. “Estamos a tiempo de intentarlo y voy a intentar que así ocurra”, ha añadido al final, tras insistir en que en su opinión, “el Estado tiene una deuda pendiente con las personas trans”.

Fuentes de Igualdad explican que hace tres semanas remitieron al PSOE una propuesta de acuerdo a la que, denuncian, no han recibido respuesta hasta hoy mismo y censuran que el PSOE “no va a respetar el acuerdo de coalición”. Según aseguran las citadas fuentes, ofrecieron al PSOE negociar “para que no hubiese recortes en infancia trans”, a la par que aceptar alguna otra enmienda de los socialistas que consideraran importante.

El PSOE ha presentado enmiendas que recortan los derechos de las personas trans. Ahora nos dice que no quiere negociarlas y que las va a dejar vivas en la comisión. Eso significa que el PSOE pretende sacar adelante ese recorte en derechos LGTBI con el PP. Lisa y llanamente. pic.twitter.com/rqiPwyEbXb — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 28, 2022

Fuentes socialistas respondían inmediatamente que “el PSOE no da por cerrado ningún proceso de negociación respecto a la ley”. “Mantenemos nuestras enmiendas, dentro de lo que todavía es el trabajo parlamentario de cualquier texto legislativo. Como ya expresamos en anteriores ocasiones, la seguridad jurídica de la ley y su blindaje respecto a los más que previsibles recursos al Tribunal Constitucional del PP y la ultraderecha, son el objetivo del PSOE en esta fase”.

De esta manera, el PSOE llegará al debate de la ponencia que se producirá esta semana con sus enmiendas, que podrán ser aprobadas, con toda seguridad, con el apoyo del PP. Esto, unido a la presentación por parte de los populares de una avocación hará muy difícil que la norma sea aprobada de inmediato, como querían en Igualdad. La presentación de la avocación hará que la norma no sea aprobada en la Comisión de Igualdad, sino que regrese al Pleno del Congreso para su votación, a pesar de que PSOE y Unidas Podemos habían llegado a un acuerdo anterior para que fuese aprobada por la vía de urgencia junto a la ley del Aborto.

Según el calendario que se abre, con el periodo navideño de por medio y con el mes de enero inhábil, se hace inviable que los plazos se aceleren para su aprobación antes de final de año, sino que el debate en Comisión -donde los socialistas quieren llevar a expertos en la materia y escuchar a todos los grupos parlamentarios- hará que se prolongue hasta el mes de febrero.