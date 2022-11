El colegio retira del aula la bandera española por la que fueron expulsados los alumnos

Los alumnos de Bachillerato del colegio La Salle de Palma de Mallorca que el pasado viernes fueron expulsados de clase por colgar una bandera española en el aula para apoyar a la Selección en el Mundial de Qatar se han reincorporado hoy al centro -según han confirmado las fuentes consultadas por LA RAZÓN-, al igual que ha hecho la profesora de catalán que se negó a dar clase si no se retiraba la enseña nacional.

“El centro había retirado la bandera -señalan esas mismas fuentes-. Cuando los chicos han entrado en clase no estaba”. La dirección del colegio aplica así la decisión acordada por el claustro de profesores, que decidió que solo se permite exhibir banderas de apoyo a la selección en los días de partido. Este fue precisamente el acuerdo que esgrimió la docente de Lengua Catalana para instar a los alumnos (a quienes previamente su tutor había autorizado a poner la bandera en clase) a retirar la enseña nacional. Tras el incidente, se suspendieron las dos horas lectivas que restaban de la jornada laboral.

La reincorporación de los alumnos de 1º B de Bachillerato a las aulas se produce después de que el pasado sábado la dirección del colegio comunicase a las familias su decisión de abrir una investigación interna “conocer la verdad sobre lo ocurrido”, mostrándose dispuesta a escuchar “las voces de todas las personas que vivieron los hechos”.

Amenazas a la docente e insultos a los alumnos

Después de trascender lo ocurrido el viernes en el colegio La Salle de Palma, la profesora afectada ha recibido amenazas y los padres han denunciado insultos a sus hijos y sus familias en redes sociales, tal y como informó este periódico. La propia presidenta balear, la socialista Francina Armengol, salió en defensa de la docente y calificó de “intolerable” que esté recibiendo amenazas de “la ultraderecha”.

Tras el incidente, la dirección del centro respaldó la actuación de la profesora ante lo que considera un acto de “insubordinación deliberada” negándose a obedecer las indicaciones de una profesora “que estaba cumpliendo con las normas de convivencia del centro y seguía las órdenes del equipo directivo”. El director técnico de Secundaria aseguró en un comunicado que los alumnos habían “coaccionado a una compañera” que sí intentó obedecer a la profesora y que cuando esta abandonó el aula para consultar con el equipo directivo “la mejor manera de gestionar el asunto”, fue “vitoreada y aplaudida con sorna por la mayoría de los alumnos”.

Según recalcó el responsable de Secundaria, el respeto a los docentes es una obligación “que deben cumplir todos los alumnos” y defendió que no se puede impartir clase “a un grupo de alumnos que no quiere acatar las normas de convivencia del centro”. Para La Salle de Palma, “las faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa” es una “línea roja que no podemos permitir traspasar”.

Los padres de los alumnos consideran que el centro se precipitó al expulsar a los alumnos sin escuchar la versión de los estudiantes y se quejan de que no fueron informados en ningún momento de lo que ocurría. De hecho, han denunciado lo sucedido ante el servicio de Inspección de la Consejería balear de Educación. PP y Cs ya han reclamado al Gobierno de Armengol que esclarezca el incidente.

Denuncia ante Educación

En esa denuncia, las familias aseguran que antes de colgar la bandera de España sus hijos pidieron permiso a su tutor, “que accedió sin problemas”. Pero tras manifestar su “malestar” varios profesores, llegando una docente “a manifestar literalmente a los alumnos, en tono despectivo, que para ella eso era un “pedaç”” (pedazo) de tela, el claustro decidió que únicamente podrían exhibirse las banderas en el centro en días de partido de la Selección.

Al día siguiente del España-Costa Rica, sin embargo, “les dijeron que podían dejar la bandera todos los días pero que debían de añadir un comentario para que quedara claro que la razón era meramente deportiva”, explican en la denuncia. De ahí que añadieran el lema “Vamos Selección” a la enseña nacional.

Según los progenitores, en otras clases “se permite tener las banderas de España como apoyo a la Selección sin que esto suponga un problema para los profesores que imparten clases allí ni ningún problema de convivencia con los alumnos”. Y reprochan a los profesores del colegio que “intenten politizar una situación tan sana como la de apoyar a la Selección en un evento deportivo”.