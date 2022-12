UPN y PP concurrirán por separado en las elecciones municipales y autonómicas de Navarra

No habrá fórmula de Navarra Suma. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado que la Ejecutiva de la formación regionalista ha aprobado este lunes por unanimidad proponer al Consejo Político, que se celebrará este sábado, concurrir en solitario a las próximas elecciones municipales y forales de 2023 porque “las encuestas dicen” que esta vez suman “más apoyos yendo por separado que juntos”. De esta forma, si el Consejo Político ratifica esta decisión, no se reeditará la coalición Navarra Suma entre UPN, PP y Ciudadanos.

En una rueda de prensa en la que también han estado presentes los miembros de la ejecutiva, como el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, o el expresidente Miguel Sanz, Esparza ha explicado que ir en solitario “nos da más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y que EH Bildu no decida nada”. El dirigente ha aclarado que la decisión no incluye las elecciones generales. “Las encuestas nos dicen que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos y nos dicen que ir separados es lo que más opciones nos da para conseguir nuestro objetivo, que es volver a liderar Navarra y que EH Bildu no mande en esta tierra, que no decida”, ha asegurado.

“Ir solos nos permite facilitar el voto a miles de simpatizantes socialistas moderados que no quieren más aventuras con el independentismo vasco, que no quieren acuerdos con EH Bildu”, ha indicado, al tiempo que ha asegurado que, “por el contrario, yendo en coalición con PP y Cs favorecemos al PSN y EH Bildu”.

La coalición a tres logró, en las elecciones de 2019, 20 parlamentarios, aunque no fueron suficientes para formar gobierno. Lo que sí logró fue gobernar en ayuntamientos como el de Pamplona y el de Tudela.

Javier Esparza estuvo presente en el congreso del PP de Navarra que eligió nuevo líder del partido y se estima que con el “efecto Feijóo” y Javier García también la marca de los populares logre hacerse con un espacio con el que ambas formaciones puedan sumar. En dicho congreso también estuvieron como invitados los diputados que expulsó el partido regionalista, Sergio Sayas y Carlos García Adanero.