Feijóo asegura que “Otegi nunca dirá de mí que mi Gobierno está en sus manos”

El PP de Navarra arranca un nuevo ciclo y se reordena con el objetivo de “unir y sumar” para volver a recuperar la comunidad foral en las próximas elecciones autonómicas. Capitaneados por Javier García como nuevo líder del partido, quien resultó elegido por 97,2% de los votos, se enfrenta al reto de lograr afianzar la marca en un territorio donde, durante muchos años, las siglas del PP estuvieron ausentes. Fue bajo la presidencia de Pablo Zalba cuando Javier García se afilió al PP de Navarra y quien le posicionó como uno de los valores en alza del partido.

En los últimos años Navarra se ha convertido en el “laboratorio” Frankenstein del Gobierno de Pedro Sánchez donde los primeros pactos con EH Bildu se materializaron y posibilitaron el gobierno de María Chivite (PSN). Tras ello, los de Arnaldo Otegi han ido avanzando posiciones como socios preferentes donde, Navarra ha vuelto a sufrir una última afrenta con la cesión de la transferencia de la Guardia Civil de tráfico de Navarra a la Policía Foral como una exigencia de EH Bildu para un “sí” en los Presupuestos. “Están vendiendo Navarra a los del tiro en la nuca”, recordaron en el congreso de los populares navarros.

El cónclave contó con la presencia del líder de UPN, Javier Esparza pero también con los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero -a quienes echaron del partido regionalista- que acudieron a la proclamación del nuevo líder del PPN. También acudió a Pamplona el presidente del PP de Castilla la Mancha, Paco Núñez, una representación del PP vasco entre los que se encontraba Laura Garrido y Carlos García o el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, el de la Rioja y miembros de Aragón y Castilla y León.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, agradeció a todos los que “siempre han estado en este proyecto” y han sufrido críticas por ello, pero “no venden sus principios por un aplauso fácil o moda pasajera”. Recordó que el PP nació para defender la Constitución española y los intereses de la tierra. “Sé lo que es presidir a un partido, lo que es suceder a Manuel Fraga, algo que no es un hecho que ocurra todos los días”, recordó. Feijóo dijo que no quiere un PP de Navarra obediente, ni sumiso, y solo le dio una directriz a la nueva Ejecutiva del PPN: “Servid a los ciudadanos de Navarra porque así servís a toda España”.

Feijóo reivindicó la “misión histórica” de los populares en la comunidad foral: “Desterrar la sumisión de los que quieren convertir a Navarra en un anexo” del País Vasco. Además, advirtió del interés de Sánchez de “utilizar” a Navarra para seguir en el poder. “Navarra no se puede permitir perder el voto constitucionalista ni que sirva a los intereses de Sánchez y Bildu”. Asimismo, recordó que fue en la comunidad foral donde Sánchez dijo: “Tenemos una línea roja, la defensa de la Constitución. Creo que estoy siendo bastante claro. Le digo que con Bildu no vamos a pactar”, fueron sus palabras. “Por estas frases entrará Sánchez en la historia de Navarra y de España”. El líder del PP recordó que no solo ha pactado sino las “sucesivas humillaciones” al pueblo navarro. Primero, concediéndoles como notarios del relato de la historia con esa ley de memoria democrática. “Espero que nunca se les ocurra decir que ETA no era una banda terrorista sino una ONG”. Feijóo, recordó el sufrimiento que ha padecido la Guardia Civil. “A lo mejor, Sánchez se equivocó y quiso decir que pactaría todas las veces que hicieran falta y fueran necesarias con Bildu para mantenerse en el poder”.

El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de clausura este domingo del VIII Congreso Autonómico del partido en el que Javier García ha sido elegido presidente de esta formación política en la comunidad Foral. EFE/ Villar López FOTO: Villar López EFE

Feijóo dejó claro que Otegi “nunca dirá de mí que mi Gobierno está en sus manos y nunca le diré a mis diputados que voten contra los intereses de mi país. Porque no vale todo. Si el precio que hay que pagar para ser presidente del Gobierno es este, prefiero no serlo”. Reivindicó la política real, no la del eslogan o pancartas, una política que dijo “ya no se lleva en nuestro país”.

El líder del PP tildó al Gobierno de “reality show” donde se dividen en la ley de bienestar animal donde, advirtió de que “maltratar a una mascota puede tener más pena que maltratar a una pareja”, se dividen en la ley trans, los muertos y heridos en la valla de Melilla que no concuerdan con los dichos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el “maltrato a la justicia” y la “chapuza legal” de la Ley del “solo sí es sí” que deja desprotegidas a las mujeres.

Ganar Navarra para ganar en España

Feijóo recordó que las elecciones autonómicas y municipales “son claves para Navarra” pero también para las elecciones generales y les animó para que salgan a la calle y les convenza de que “esta tierra es mucho mejor que Sánchez”. “No les preguntéis de dónde vienen, lo importante es a dónde vamos y qué tenemos que hacer para recuperar el gobierno foral y así ganar y poder gobernar en España”. Instó a los populares a pensar qué decisiones hay que tomar para recuperar ese gobierno en Navarra y cómo. -Un mensaje a unir y sumar a posibles pactos o candidatos- El líder del PP aseguró que “debemos contar con los que nos votaron, los que dejaron de hacerlo y los que no nos votaron nunca” y todos los autonomistas, foralistas y constitucionalistas “caben en el PP de Navarra”. Una política sin “tutelas”, ni planteamientos de anexos a otras comunidades.

Recuperar la identidad

Durante su discurso de proclamación, Javier García agradeció a los afiliados del partido su apoyo y presencia. “Todos sois imprescindibles para este gran proyecto y casa que es el PP”. García indicó que no reconoce la Navarra de ahora, “no es la misma” que vivió de niño, dijo, cuando la comunidad era líder en sanidad y tenía la mejor fiscalidad para atraer a las empresas y a los autónomos. “¿Empobrecer a la sociedad Navarra es progreso?”, preguntó el recién nombrado líder de los populares navarros. “No lo es. Progreso son las políticas que aplicará el PP con Feijóo”. García recordó que “el Sanchismo y el Chivismo son caras de la misma moneda”. “El PP es más necesario que nunca en Navarra y en España”.

García subrayó las “falacias morales” de Sánchez y Chivite que “se han convertido en los maestros del engaño con tal de mantenerse en el sillón”. Recordó el “no pactaré con Bildu” del presidente del Gobierno. “Sánchez ha convertido a Bildu en el interlocutor del Gobierno de Navarra. No podemos permitir que Bildu hable por todos los navarros. Es humillante”. “¿Qué saben ellos lo que quieren los navarros. Ellos solo quieren anexionarnos” al País Vasco, advirtió. “Trabajemos porque Navarra sea tan española como es”.

García mostró su apoyo a los 150 guardias civiles de tráfico que cumplen servicio en la comunidad foral. “Queremos a la Guardia Civil y la queremos en Navarra”, algo que hizo a todos los participantes ponerse en pie. Aseguró que a Bildu “su españolofobia les delata” criticando así que sea la “llave maestra de las políticas económicas y territoriales” de la comunidad foral.

El presidente del PPN se dirigió a los socialistas de navarra decepcionados con el “Chivismo” garantizando de que “el PP no pone en venta nuestros valores”. Y pidió que “nadie nos quite nuestra identidad”.

Homenaje a las víctimas

Carmen Alba, presidenta del Comité Organizador puso voz al homenaje a las víctimas del terrorismo que se rindió en el cónclave y subrayó lo que, durante años fue “violencia política”. Recordó que hace años ese fue el título que llevaban unas jornadas que se organizaron en Pamplona y a la que asistió entonces Gregorio Ordóñez, líder de los populares de Guipúzcoa. “Eso sí que era violencia política”, destacó advirtiendo cómo, en la comunidad foral aún falta libertad y EH Bildu sigue sin condenar los asesinatos. “Lo que más duele es que el Gobierno se apoye en ellos”, apuntó Alba quien destacó, entre otros, a los dos guardias civiles de tráfico asesinados en Estella (Navarra) por la banda terrorista ETA.

La presidenta saliente, Ana Beltrán, encomendó al nuevo presidente que tenga como objetivo principal sacar a Bildu del Gobierno de Navarra porque “España nos necesita”.