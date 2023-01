Igualdad empieza a virar: acepta subir las penas mínimas de la ley

Igualdad y Podemos se han enrocado en el tiempo y han rechazado que hiciese falta un cambio penológico en la Ley del «solo sí es sí» para evitar las alarmantes rebajas de pena que produce la norma. Hasta ahora, el Ministerio que dirige Irene Montero ha desviado la responsabilidad a la «mala aplicación» de la ley por parte de los jueces y ha rechazado cualquier retoque de la ley. El objetivo era no reconocer ningún fallo. Así se mantuvieron hasta la media tarde de ayer. Después empezaron a virar. Se vieron obligados a retroceder en sus posiciones de máximas ante la convicción de que el Gobierno no dará marcha atrás.

Desde el Ministerio de Igualdad se abrieron este lunes públicamente a un aumento de las penas mínimas en su ley, justo después de comprobar que su socio, no dará marcha atrás y que modificará la ley con su apoyo o sin él. Una señal inequívoca de que los morados empiezan a virar, un paso previo a aceptar la reforma que ha anunciado Moncloa.

Desde el mes de diciembre, cuando comenzaron a conocerse las reducciones de pena a agresores sexuales, los morados han hecho tres propuestas al PSOE para reformar el Código Penal. En esas iniciativas Igualdad se mostraba dispuesta a elevar las penas mínimas, que son las que precisamente han provocado las reducciones de penas. «Hemos presentado propuestas que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar, como con algún retoque en las penas mínimas que es a las que están huyendo estas sentencias que insistimos en que son una minoría», reconoció ayer la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en declaraciones a la prensa.

Se trata de un cambio de posición de calado en los morados, que hasta hoy mismo por la mañana rechazaban cambios penológicos. Posición con la que Podemos se quedaba solo en su propia coalición y respecto a los aliados parlamentarios. Por la mañana los morados aseguraban que un cambio de penas no solucionaría el problema de las rebajas de pena. Ahora, otra vez una nueva contradicción, Igualdad cree que las propuestas que presentaron a su socio pueden «ayudar a reducir el margen interpretativo de la forma».

Sin embargo, aunque empiecen a aceptar que habrá que revisar los límites de los delitos, lo que no aceptará la ministra de Igualdad será la propuesta de Justicia porque volver «al modelo anterior basado en la violencia y la intimidación», supondría «un calvario probatorio para las mujeres» al tener que demostrar que lucharon para no ser violados. Eso, para los morados, es retroceder en el consentimiento, que es el eje de la norma de Igualdad. Aun así los morados rehusaron contestar a si apoyarán o no al PSOE con su Proposición de Ley y aseguraron que «siguen negociando».

Igualdad ve margen también para tocar algunos de los delitos más graves, aunque evita dar más detalles. Para ellos, lo ideal sería impulsar su Plan de Medidas Urgentes para proteger a las víctimas en la que piden doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, refuerzo de las unidades de valoración forense integral, entre otras medidas, que ya prevé la propia ley.