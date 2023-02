Podemos denuncia que el PSOE “no ha cedido” en la negociación para cambiar la ley del “solo sí es sí”

La negociación para la reforma de la ley del “solo sí es sí” se aceleró la pasada semana entre los Ministerios de Justicia y de Igualdad, pero los equipos técnicos llevan desde el mes de diciembbre trabajando para atajar las rebajas de penas a a agresores sexuales que llevan produciéndose desde la entrada en vigor de la norma en el mes de noviembre.

De hecho, PSOE y Unidas Podemos han intensificado este fin de semana las negociaciones para llegar a un acuerdo antes de que se cumpliese el tiempo marcado por los socialistas para pactar. Este lunes, tras constatar que no había consenso, el PSOE ha confirmado que presentará a media mañana su proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Una reacción que no ha sentado bien en Unidas Podemos ni en el ministerio de Igualdad, aunque sí esperaban, después de conocer la decisión del pasado lunes de los socialistas de reformar la norma en solitario si no había un punto en común.

Tras conocerse el anuncio del PSOE, el jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha denunciado que su socio “no ha cedido todavía” en la negociación, y ha denunciado que en una negociación “tienen que ceder las dos partes”. A juicio de los morados, no se acaba el mundo y aseguran que tienen “voluntad de acuerdo” y existe “margen”. Sin embargo, ahora, una vez que se presente la Proposición de ley con la propuesta del Ministerio de Justicia, los morados retan al PSOE a negociar con su derecha o izquierda. “Creo que el PSOE le compra el marco a la derecha. Tienen que decidir si llegar a una nueva fase con nosotros o con la derecha”.

Desde Podemos achacan a su socio presentar una propuesta “con prisas” y le acusan de querer “legislar en caliente”, a pesar de llevar desde el mes de diciembre en negociaciones para reformar la ley. Durante este tiempo, los morados aseguran haber cedido “por encima de sus posibilidades”, en lo relativo a la revisión de penas, aceptando aumentar las horquillas de las penas que hasta ahora son más bajas con el objetivo de llegar a un acuerdo. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba este fin de semana, que sí accedía a reformar la ley y sus penas era para no romper la “unidad” con el PSOE en el Gobierno de coalición.

Los morados no plantean un escenario de ruptura en Moncloa a pesar de que reconocen tener una “grave discrepancia”. Lejos de sentirse desautorizada, fuentes cercanas a la ministra de Igualdad aseguran que su trabajo es el de “seguir” negociando con el PSOE para que el consentimiento siga implícito en la ley y las mujeres que hayan sufrido una violación no deban responder a sí se resistieron o no ante su agresor.