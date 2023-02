La coalición intensifica las negociaciones para llegar a un acuerdo en la Ley del “solo sí es sí”

El Ministerio de Igualdad y el de Justicia apuran los tiempos para llegar a un acuerdo para reformar la Ley del “solo sí es sí”. El Gobierno ha vuelto a confirmar hoy que reformará la ley y ante las diferencias con Unidas Podemos ha apremiado a “buscar una solución para que se termine de una vez por todas” con las rebajas de pena a agresores sexuales.

En la parte socialista del Ejecutivo reconocen que todavía no hay un acuerdo y describen como “clave” el momento de la negociación en la que los equipos de técnicos de Justicia y de Igualdad están trabajando con dos puntos de acuerdo, siempre según el PSOE; mantener el consentimiento en el centro y no repetir las rebajass de penas. Algo que, sin embargo, en la cuota morada en Moncloa, rechazan de pleno. De hecho, los morados siguen subrayando que la propuesta de los socialistas, de recuperar las penas previas en los casos de violencia e intimidación para atajar las condenas, sería “cargarse la ley”. Aun así, en el Ejecutivo aseguran que “no se va a tocar ni una sola coma” en lo referido al consentimiento.

Ayer, las dos partes del Gobierno eran cautas en sus pronunciamientos, pero tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como la de Igualdad, Irene Montero, despejaron sus agendas para liderar las conversaciones. De hecho, la ministra socialista no acudió al viaje a Marruecos, donde ha acudido una delegación de ministros socialistas para asistir a la Reunión de Alto Nivel en Rabat.

Ante las discrepancias, los morados reunieron ayer un comité de crisis -una reunión con las responsables de feminismos de Podemos en las comunidades autónomas- en la que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez -Pam- rebajó las expectativas del acuerdo y volvió reiterar que no aceptarán una vuelta al antiguio Código Penal. Según asegura, Igualdad ha hecho una quinta propuesta a Justicia, que también ha sido rechazada.

La ministra de Igualdad, Irene montero, ha rebajado también estas expectativas del PSOE. En una entrevista en T5 ha asegurado que en Igualdad trabajan para “que tengamos un acuerdo”, pero ha admitido que todavía mantienen una “discrepancia fuerte”. Su objetivo ha asegurado es no volver al modelo basado en la “violencia e intimidación” y que el consentimiento “siga en el centro”. Sobre las discrepancias con el socio, a pesar de que el PSOE asegura que mantendrá intacto el consentimiento, la ministra lo niega y sigue denunciando que la parte socialista “tiene una presión muy fuerte”, a lo que ha atribuido la decisión del Gobierno de reformar la ley.

Ante este escenario, en Moncloa insisten en que es voluntad del presidente del Gobierno corregir la ley y que así se hará, con Podemos o sin Podemos. Así, el plazo que se marcan en el Ejecutivo es esta semana. Si no hay pacto con Igualdad, el PSOE presentará su Proposición de Ley con la propuesta de Justicia este mismo viernes, advierten fuentes parlamentarias. Ante este ultimátum, en Igualdad contestan con ironía. “Que la pacten con el PP”, en referencia a la iniciativa que los populares y su ofrecimiento para reformar la ley.

Díaz se erige como cuidadora de la coalición

El riesgo de ruptura del Gobierno ha vuelto a sobrevolar en Moncloa. De hecho, los morados ya avisan que si están “cediendo” y trabajando para llegar a un acuerdo es por salvaguardar la “unidad” en el Congreso de los partidos del Gobierno de la coalición. Y es que la imagen de que solo el PSOE presentase una proposición de ley de tal calado evidenciaría una ruptura de facto, más allá de que los socios rompieran el Gobierno. Una ruptura de las relaciones. Fue Podemos quien habló, de hecho, de la ruptura de la unidad. Un escenario que en Moncloa niegan. No ven riesgo de separación, según aseguran fuentes en Moncloa y el hecho de trabajar por la reforma es una muestra de ello. Mientras, en el ala morada siguen tensando la cuerda con su socio. La propia ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Irene Montero, llegó a lanzar un órdago a su socio, asegurando que al PSOE “le tiemblan las piernas” por la “presión” que estaría recibiendo de sectores conservadoras.

Preguntada también por la opinión de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de que al PSOE “le tiemblan las piernas” cuando se le presiona mediáticamente, la vicepresidenta también se zafó: “Soy muy respetuosa con todas las formaciones políticas y me van a encontrar siempre dialogando. No me van a escuchar otra palabra en este sentido y estoy seguro de que vamos a alcanzar un acuerdo”.

Pero la posbilidad de riesgo ha sido certera. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dado muestra de ello esta semana con sus declaraciones en los medios. Estos dos días ha asegurado que ella trabaja para “cuidar la coalición” y ha descartado una ruptura. “La coalición va a seguir gobernando”, zanja.