Cerdán, antes de romper con Koldo: "Me avisaron de que te imputan"

Una amistad férrea y duradera se rompió por la lealtad hacia otra persona. Este es el resumen, grosso modo, de cómo fue evolucionando en el tiempo la relación entre Koldo García y Santos Cerdán. La última de sus citas conocida, hasta ahora, se produjo ante de la Navidad de 2023. Un encuentro en el que estuvieron presentes las amenazas de tirar de la manta si no obtenía el exasesor un puesto en condiciones o acceso a contratos. "Os quedan cuatro años para hacer lo que queráis", avisó Koldo al exdirigente socialista.

La última de las grabaciones del que fuera asesor de Ábalos se produjo el 12 de diciembre de 2023. En este caso, el protagonista no era otro que Santos Cerdán. Koldo sabía que la Guardia Civil iba tras sus pasos: dos meses después se produjo la explotación de la "Operación Delorme" que supuso la incautación de todos sus dispositivos electrónicos.

Esta conversación entre los dos investigados por el Tribunal Supremo se desarrolló en un establecimiento de hostelería ya que fue captada la voz de una de las camareras, según detalla el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). "Qué pasa señor", fue el saludo con el que Koldo recibió a su amigo Santos.

En los más de quince minutos de conversación se intuye que la relación entre ambos ha cambiado. Nada más sentarse, el dirigente socialista recibió los reproches de quien fuera su amigo. "Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil", esgrimió Cerdán para justificar su distanciamiento.

La batuta de la charla, como en el resto de grabaciones que consiguió la UCO, es de Koldo quien aprovecha estos momentos para reprochar unos comentarios que le llegaron del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "No solo me estaban investigando a mí, también estaban investigando a Salvador Illa, a Luis Palomino, al secretario de Salvador, a José, al hijo de José, o sea, había 28 personas implicadas en la investigación, que sigue abierta, [Ininteligible] y que me hagan todos los informes que ellos quieran. Yo sé que se llegó al presidente", afirmaba el exchófer.

"Yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido", le recriminó de forma airada Koldo. El enfado de este hombre se fue incrementando y le reprochó que no le hubiera proporcionado un puesto público. "Lo he hecho tan bien que solo pido por mi parte, pero me tenéis que dar algo [Ininteligible] os quedan 4 años para poder hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas de muchas formas", afirmó el exasesor de Ábalos.

Las críticas de Koldo a Rubén Villalba

Una de las propuestas que le hizo a Santos era conseguirle dos obras del ministerio de Óscar Puente. A cambio de estas licitaciones públicas se llevaría presuntamente mordidas de las empresas seleccionadas para recibir los contratos. Un poder que no consiguió y tampoco le dio tiempo porque varias semanas después fue detenido por la UCO.

"Bueno, estamos en contacto ¡eh!", fueron las últimas palabras con las que se despidió Cerdán de quien fuera su amigo de toda la vida en Navarra. En esta última conversación salieron nombres tales como Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil que está investigado en la causa.

"Está en Venezuela, en la embajada de Venezuela, cobrando los 20.000 euros al mes durante 4 años, ¿vale? Eso [Ininteligible] ¿vale? A mí me dicen de [Ininteligible] yo sé que el tío se hizo de oro", confesaba Koldo a su incrédulo interlocutor que prácticamente no emitía palabra. "A mí no me ha dado ni un duro, y eso sí que lo puedo demostrar. Ni un duro, cuando digo ni un duro, es ni un duro, o sea un sinvergüenza como la copa de un pino", subraya.