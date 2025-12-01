El 57% de los españoles ve justificada la condena al fiscal general y la mayoría cree que intentó favorecer al Gobierno

La condena al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha generado mucho revuelo político y social, con las posiciones muy enconadas. La gente que se ha pronunciado, lo ha hecho a favor o en contra, prácticamente sin admitir términos medios. Sin embargo, según el último sondeo de NC Report para LA RAZÓN, hay una mayoría social que sí cree que la condena estuvo justificada.

Sólo el 29,3% de los españoles se reconoce ante la afirmación de que García Ortiz "es inocente y se le ha condenado sin pruebas". Esta, por cierto, es la postura que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque dentro del acatamiento a las resoluciones judiciales. El 57,1% de los encuestados, en cambio, no están de acuerdo con la afirmación.

Por partidos, la diferencia de posturas encuentra principalmente un sesgo ideológico: la izquierda cree en su inocencia, mientras que la derecha no. Sin embargo, un 26,4% de los votantes del PSOE, más de una cuarta parte, no creen que sea inocente. Es decir, uno de cada cuatro votantes socialistas no se cree la versión que el Gobierno está defendiendo sobre este asunto.

NC Report encuesta noviembre Tania Nieto LA RAZÓN

Sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado, el 57,3% de los españoles, la amplia mayoría, opina que no es un órgano independiente, sino que responde a determinados intereses. En este caso, serían los intereses del Ejecutivo, ya que es de quien depende, tal y como recordó Pedro Sánchez hace tiempo en una entrevista que todavía, a día de hoy, le persigue.

De hecho, el 41,3% de los españoles reconoce que en los últimos años su opinión de la fiscalía general del Estado ha ido a peor. Es la opción mayoritaria y la principal razón (el 61,9%) es la acción del Gobierno. Esto viene a significar que la opinión del Ministerio Fiscal ha empeorado entre la ciudadanía por culpa del Gobierno de Sánchez. Los que opinan que ha mejorado (el 21%), en cambio, lo atribuyen a las informaciones que han recibido de los medios de comunicación (48,6%).

Al igual que la fiscalía, en los últimos meses también se ha puesto mucho el foco sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La evolución de la opinión pública, sin embargo, es justo al revés. El 71,2% de la ciudadanía cree que la UCO actúa con independencia. Es decir, que no hay un ánimo persecutorio en las investigaciones que está sacando sobre el entorno político de Sánchez.

Incluso el 71,4% de los votantes del PSOE consideran que esta independencia existe, lo que demuestra que no funcionaron los intentos del Ejecutivo de sembrar dudas, llegando incluso a deslizar en alguna ocasión que se estaban haciendo investigaciones prospectivas o denunciando lawfare. Sólo entre los votantes de Sumar hay cierta creencia de que actúa por intereses, aunque la independencia sigue siendo la opción mayoritaria (56%).

En la UCO, además, son las propias acciones de la unidad las que están contribuyendo a que se tenga una mejor percepción sobre la misma. El 41,2% de los españoles reconoce que su opinión sobre la UCO ha cambiado a mejor y, de esos, el 67,6% dice que es gracias a sus acciones. Solo el 20,9% de los españoles tiene ahora una opinión peor, alimentada principalmente por votantes de Sumar (46%) y, aunque en mucha menos medida, del PSOE (28,9%).