Encuesta del CIS: El 60% de los españoles cree que las mujeres que sufren una agresión sexual lo denuncian en "pocas ocasiones"

El Centro de Investigaciones Sociológicas, (CIS), hizo público este martes una encuesta sobre la percepción de los españoles sobre el alcance de las violencias sexuales, justo en un momento clave donde a raíz de la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí» se han producido más de 400 reducciones de pena a agresores sexuales desde su entrada en vigor en el mes de noviembre. Una ley que ha derivado en una nueva crisis en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, en la encuesta del centro que dirige José Félix Tezanos no se encuentra ni una sola pregunta sobre la ley. Se obvia así la opinión de los ciudadanos sobre sí debe o no reformarse o sobre qué le parecen las reducciones de condena o excarcelaciones, así como sí las víctimas están o no más protegidas. Del mismo modo, no se cuestiona a los ciudadanos sobre qué opinan en cuanto a la eliminación de la distinción entre abuso sexual y violación. Tampoco aparece en la encuesta la importancia o no del consentimiento, motivo de disputa actual en la coalición Ni rastro de preguntas sobre la ley, a pesar de que la encuesta se produjo entre los días 20 y 25 de enero, en plena polémica por las revisiones de baja y antes de que el Gobierno oficializara su decisión de reformar la ley, a pesar del rechazo del Ministerio de Igualdad.

Según la encuesta, el 59,6% de los ciudadanos cree que las mujeres que sufren una agresión sexual lo denuncian en «pocas ocasiones». Además, más del 74 por ciento cree que las mujeres que sufren una agresión sexual no lo denuncian casi nunca. Es una de las conclusiones a las que se llega con la encuesta del CIS, en la que tan solo un 18,3% se opina que se denuncia en la mayor parte de las ocasiones. Respecto a las que sí denuncian, un 22,1 por ciento cree que esperan mucho tiempo a denunciar, frente a un 37,5 por ciento que creen que esperan algo, pero no demasiado.

Los principales motivos por los que los hombres agreden sexualmente a las mujeres, según la opinión de los encuestados, son porque «tienen problemas mentales», «por falta de educación, carencia de principios y valores»; «por un sentimiento de superioridad, de poder y derechos»; y porque «tienen un bajo nivel educativo» . En cuanto al motivo por el que no denuncian, según la encuesta, se trata «por miedo al agresor» (45,1%), un 15,7% «por vergüenza» y, en tercer lugar, un 14,5% «por miedo a que no la crean». La mayoría de agresiones sexuales, según el CIS se produce en el hogar (41,1%), seguido de ambientes de ocio (40,9 por ciento).

Un 21,7 por ciento de mujeres adultas en España, en torno a 3,5 millones, reconoce haber sufrido alguna agresión sexual a lo largo de su vida. El estudio del CIS revela también que casi un 80 por ciento de españoles conoce a una mujer que ha sido agredida sexualmente: un 35,1 por ciento de españoles en su círculo familiar o de amistades; un 27,2 por ciento en la zona donde vive, en su vecindario; y un 17,5 por ciento en su lugar de trabajo o estudio.

En todo caso, un 65,8 por ciento de españoles atribuye que haya más noticias sobre agresiones sexuales a que salen más casos a la luz frente a un 26,7 por ciento que entiende que han aumentado estos delitos.

Según la encuesta, el 21,7% asegura haber sufrido algún tipo de violencia, frente al 77% que dice no haber sido víctima nunca de agresiones. Entre las que reconocen haber sido víctimas de violencia de género, el 39,2% son mujeres de entre 18 y 24 años. Por otro lado, el 28,5% de ellas tienen entre 25 y 34 años; el 23% entre 36 y 44 años; el 22% de ellas entre 45 y 54 años; y el 19% entre 65 y 74 años.

Por otro lado, un 20 por ciento de españoles cree que no debe ser castigado por ley obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas, aunque lo vea inaceptable. Casi la mitad, un 48,8 por ciento, no ve tampoco punible hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual no deseados a una mujer. Un 28,2 por ciento tampoco castigaría besar a una mujer de forma no deseada y un 9,4 por ciento opina lo mismo en caso de tocamientos a una mujer de forma no deseada. Además, 1,1 por ciento de españoles no castigaría dar de manera deliberada alcohol o drogas a una mujer, sin que ella lo sepa, para poder mantener relaciones sexuales, informa Ep.

Junto con ello, casi un 30 por ciento de españoles ve aceptable en algunas circunstancias pegar a una mujer por mantener relaciones sexuales y otro 32,2 por ciento, aunque no lo ve aceptable, no cree que deba ser castigado por ley.

Respecto al acoso sexual, una gran mayoría incluye las presiones para obtener favores sexuales a cambio de mejoras laborales, los abrazos o besos no deseados en el trabajo, tocamientos pellizcos o acorralamientos. Sin embargo, entre el 15 y el 20 por ciento no considera que sea acoso pedir reiteradamente relaciones sexuales sin presiones ni amenazas, preguntas privadas sobre la vida sexual, gestos o miradas obscenas, piropos ofensivos o insinuaciones o indirectas sexuales.