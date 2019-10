Ábalos acusa a Torra de abrir la investigación contra los Mossos para intimidarlos

José Luis Ábalos ha arremetido hoy con dureza contra el proceder de la Generalitat de Cataluña con los Mossos d'Esquadra. Para el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, la investigación abierta por el Gobierno autonómico contra su Policía por los disturbios ocurridos semanas atrás en Barcelona es una intimidación contra este cuerpo.

"No deja de ser una intimidación al ejercicio profesional de un cuerpo que está actuando con un celo para defender la legalidad que no veo en el Govern". En opinión de Ábalos, el Ejecutivo de Quim Torra "parece más animado a justificar los disturbios". El ministro ha asegurado que palabras como las de la portavoz autonómica catalana, Meritxell Budó, asegurando que los disturbios tienen que ver con la falta de inversión en las infraestructuras son "una vergüenza" cuando todo el mundo sabe el origen de los sabotajes. "Decir eso es como animar a hacerlos [los sabotajes]. No justificarlos, sino animarlos", ha asegurado Ábalos.

Durante unas jornadas sobre infraestructuras organizadas por el diario Expansión, el ministro no se ha mostrado especialmente preocupado por la llamada para hacer más movilizaciones que ha hecho Tsunami Democratic de cara al 9 de noviembre, día de reflexión previa a las elecciones generales del 10-N. Y no lo está porque, según Ábalos, al Gobierno les preocupan "el día que sean, cualquiera".

Además de tratar de prevenir cualquier altercado, el ministro también ha asegurado que el Gobierno será muy activo en la protección de las infraestructuras, por lo que denunciará ante la Fiscalía todos los sabotajes que sufran los activos del Ministerio de Fomento en Cataluña. Según cálculos que ofreció la semana pasada el propio Ábalos, los actos vandálicos han causado destrozos en estas infraestructuras valorados en 7,3 millones de euros.