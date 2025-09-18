Ábalos demanda a Miss Asturias por injurias y le reclama 25.000 euros

José Luis Ábalos demanda por un delito de injurias y calumnias a Claudia Montes, la Miss Asturias con la que se le relaciona, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El exministro socialista lleva ante la Justicia las "diversas declaraciones de carácter calumnioso e injurioso" que esta mujer vertió tanto en medios de comunicación como durante su declaración en el "caso Koldo"

Le reclama, por ello, una indemnización de 25.000 euros por los daños y prejuicios ocasionados al honor, imagen pública y trayectoria profesional de Koldo García, que Ábalos entiende que "por añadidura" también le han afectado a él.

Principalmente, porque Montes "afirma reiteradamente que los dos (el exministro y su antigua mano derecha) tenían connivencia en cuanto a los supuestos hechos que se declaran en programas de distintas cadenas televisivas, acusando prácticamente (a los dos) de los mismos hechos".

Como se señala en la demanda, conocida por LA RAZÓN, estos hechos atribuidos serían, por ejemplo, el envío por Koldo de mensajes obscenos, abusos, presiones, la entrega a ella de dinero en efectivo o su presunto enchufe en el ente público Logirail, entre otros.

Los abogados del ahora diputado del Grupo Mixto exigen, por medio de los juzgados, a la Miss Asturias que justifique "los motivos que le llevaron a realizar" la ristra de declaraciones y "a solicitar por escrito perdón" a Ábalos.

Ahora, el tribunal de la localidad asturiana de Gijón -en que reside Montes- al que caiga por reparto la demanda, tendrá que decidir si la admite o no a trámite.

En caso de que sea aceptada, el juez tendrá que fijar fecha y hora para la celebración de un acto de conciliación para intentar un acuerdo entre ambos. Es el paso previo a que Ábalos pueda interponer una querella criminal contra esta mujer por injurias y calumnias y seguir adelante con sus acciones legales.