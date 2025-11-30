El PNV ve a Sánchez ante "un callejón sin salida" pero le desliga de la corrupción

El PNV, uno de los aliados del Gobierno de Pedro Sánchez, considera que Pedro Sánchez está "llegando a un callejón sin salida" y, al igual que otra de las formaciones que sostienen al Ejecutivo, ERC, ha advertido de que para los nacionalistas vascos cualquier "relación directa", que por el momento no aprecia, entre el PSOE y los casos de corrupción que afectan a exdirigentes socialistas sería para ellos una "línea roja".

En estos términos se ha pronunciado el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, en una entrevista en Radio Euskadi, en la que ha afirmado que, aunque la situación "no es nada buena" para el PSOE, no se ha llegado a "demostrar" que los casos de corrupción bajo la lupa judicial "tienen una ligazón directa" con el Partido Socialista.

Respecto a cuál sería la línea roja para el PNV respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, el líder jeltzale ha recordado que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ya dijo el pasado viernes que, si se demostrara que el PSOE ha estado "inmerso en esta trama y tiene "una relación directa" sería "evidentemente" una "línea roja", informa Ep.

Insta al PSOE a cumplir lo pactado

Ansola ha señalado que, mientras no se demuestre lo contrario, su partido está exigiendo al PSOE que "cumpla lo pactado" para completar el Estatuto de Gernika. "Y en eso estamos", ha añadido.

Por otra parte, Ansola ha calificado como "muy indecente" por parte del PP que, para materializar una moción de censura, se tenga que apoyar en un partido como Vox que, según ha afirmado, "está intentando promover la censura del autogobierno vasco, la eliminación del concierto económico e incluso quiere eliminar al PNV como un partido político democrático".

"No empecemos a hablar de decencias porque quizá quien está apelando a la decencia es quien más tiene que mirarse al ombligo", ha asegurado.

"Quedan 30 días. Es lo que exigimos"

Según ha manifestado, el Gobierno vasco está "dialogando y negociando permanentemente" con "muchísimo trabajo encima de la mesa" para que el Estatuto de

Guernica se cumpla "después de tantos años de incumplimiento". Según ha recordado, hay un acuerdo para que se cumpla antes de finalizar este año, que es lo que exigen al Gobierno de Pedro Sánchez. "Quedan 30 días, hay tiempo todavía para acordar, no partimos de cero, se está trabajando muchísimo y es lo que exigimos", ha remarcado.

Y en cuanto el acto de desagravio a las víctimas en el bombardeo de Guernica del pasado viernes, al que asistieron Felipe VI y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dijo que se trató de una "gran oportunidad" para que el Rey pidiera perdón por aquel ataque.

Ansola ha señalado que aunque el estado de Hitler "nada tiene que ver" con el actual estado alemán y tampoco el estado español en este momento con el de Franco, "los gestos y la reconciliación" son "imprescindibles" y las víctimas necesitan de ellos, por lo que considera que ha sido una "oportunidad perdida muy importante".