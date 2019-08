Ábalos tacha de "fantasía" la alternativa del PP y le recuerda que tiene 66 diputados

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tachó este lunes de "fantasía" que el PP pretenda encabezar una alternativa de investidura al socialista Pedro Sánchez ante la falta de acuerdo con Unidas Podemos y le recordó que apenas tiene 66 diputados en el Congreso. "Esa es la primera realidad que debe asumir", sentenció.

Ábalos hizo estas declaraciones en Valencia al finalizar una reunión encabezada por el propio Sánchez con la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el diputado de esta formación en las Cortes Generales, Joan Baldoví, en la que también estuvieron presentes el ministro y el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.

"No todo el mundo ha encajado el resultado electoral y abonan terrenos de fantasía que ponen en cuestión la gobernabilidad de este país", comentó Ábalos sobre la propuesta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, para que Pedro Sánchez deje paso a otra persona e incluso permita que PP y Cs pongan sobre la mesa un candidato alternativo.

"Cuando uno no es capaz de ejercer la responsabilidad entra en el terreno de la fantasía. El PP tiene 66 diputados y esa es la primera realidad que debe asumir y le dice al que tiene 123 que no puede gobernar. Si la cosa no fuera tan grave por tratarse del Gobierno de España, merecería un chiste", manifestó.

El dirigente socialista recordó al PP que los ciudadanos le situaron en la oposición en las elecciones generales del 28 de abril y reconoció que la tarea que le corresponde es la de "liderar la oposición". Pero para ello, recordó, primero es necesario que haya investidura y, en consecuencia, un nuevo gobierno con plenas competencias.

Ábalos retó incluso al Partido Popular y a Ciudadanos a que "si tienen alternativa de gobierno que la presenten" y, si no, volvió a reclamarles que se abstengan para favorecer la gobernabilidad "porque el bloqueo no es una alternativa, es una opción, pero no una alternativa".