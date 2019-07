El líder de Vox, Santiago Abascal, se dirigió a Rufián, al PNV, a Bildu, a Iglesias... Consideró que la riña que han protagonizado estos días PSOE y Podemos “no es de verdad” porque, apuntó, no discuten de política, “en eso están de acuerdos”, sino que riñen a quien quieren que sea su empleado. “Ni hoy ni en septiembre ni nunca apoyaremos a la marioneta que quieren poner al frente del gobierno de España y contra España” y dijo que no lo harán “ni por acción ni omisión”, dos fórmulas que dijo, han encontrado para “moverle los hilos”. El líder de Vox consideró que era más eficaz dirigirse desde la tribuna de oradores a los que denominó como los “capos del frente popular” que a “quien va a ser su empleado” -en referencia a Pedro Sánchez-. “Iglesias, no apoyaremos nunca un gobierno con ministros chavistas que llegue a la destrucción de los derechos civiles y al derribo de la monarquía parlamentaria”. También se dirigió al portavoz de ERC, Gabriel Rufián y le subrayó que “no apoyarán un gobierno que sirva de salvoconducto a los independentistas ni “para espiar a los escolares que hablen español, incluso para golpearles”. También miró a la bancada de Bildu a quien le espetó que “nunca apoyaremos un gobierno que será utilizado para blanquear la historia de ETA” y que “nos condene” a soportar década tras década de la soberbia del PNV “que acuden vestidos de hombre de Estado cuando pretenden romper el Estado”. El líder de Vox les dijo que si un día logran colocar a “su peón en el gobierno de España”, vamos a la oposición, pero “frontal ante este testaferro que pretenden colocar con toda la fuerza de la ley”. Asimismo, les advirtió a los de ERC de que “no se sonrían ustedes porque saben que somos muy eficaces, lo saben sus compañeros que están en el banquillo” del Tribunal Supremo. “Su paranoia de megalómanos” nunca cederá al Estado Español. “En medio de sus ideas espúreas no tengan duda de que prevalecerá”.