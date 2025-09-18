La acusación niega que acceder al mail de Begoña Gómez en Moncloa afecte a su intimidad: "Es institucional"

La acusación popular niega que pueda haber una afectación al derecho fundamental a la intimidad de Begoña Gómez en que se vuelque el contenido de la cuenta de mail que tiene a su disposición en Moncloa.

Esta parte se opone al recurso interpuesto por la Fiscalía y la propia mujer de Pedro Sánchez y defiende que debió entender que, al ser un correo electrónico institucional, "provisto para fines oficiales", podía ser objeto de "supervisión legal".

Tal y como se expone en el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la acusación, que lidera Hazte Oír, apunta a que "los contenidos excedentes" presentes en el buzón, como la "agenda, contactos profesionales, documentos de trabajo", son "de naturaleza pública" y, por tanto, no están amparados por el secretos de las comunicaciones.

Por otro lado, se oponen al recurso que interpuso la asesora de la mujer del presidente ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir la anulación de la imputación de un delito de malversación de caudales públicos.

La acusación recuerda que los propios magistrados madrileños han venido avalando la prosecución de la investigación sobre el "eventual desbordamiento de funciones" de Cristina Álvarez como alto cargo de Presidencia del Gobierno "para favorecer" los intereses particulares de Gómez, en este caso relativos a su actividad profesional como codirectora de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Niega, por tanto, que, según asegura la defensa de ella, no existan indicios para investigarla por este delito y recuerda que, además, la Audiencia de Madrid respaldó diligencias de investigación sobre sus comunicaciones, como el rastreo de si se cruzó llamadas con empresas privadas que financiaron la extinta cátedra o el desarrollo del software que también se investiga si se pudo apropiar indebidamente la esposa de Sánchez.

*Estamos ampliando*