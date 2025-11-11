Ya hay un proyecto ganador para resignificar el Valle de los Caídos

El proyecto 'La base y la cruz' ha sido elegido este martes por un jurado como ganador del concurso internacional convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El pasado agosto, diez proyectos pasaron a la segunda fase del concurso internacional para la resignificación del Memorial de Cuelgamuros. Los equipos finalistas fueron seleccionados entre los 34 proyectos presentados inicialmente, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Tras dos rondas de deliberación, los proyectos que superaron la criba son 'el abrazodel76', 'CARNE Y PIEDRA', 'Élan Vital', 'caminos de memoria', 'sub.onere.terrae', 'la base y la cruz' (finalmente ganador), 'NUDE ARCHITECTURE', 'luz que emerge', 'LA FALLA' y 'herida.memoria.luz'.

La previsión es que la adjudicación se produzca a lo largo de 2026 y el plazo estimado para la ejecución de las obras es de dos años. El Gobierno convocó el concurso el pasado mes de abril con un valor estimado de licitación de 4,15 millones de euros.

El dosier que presentaron los finalistas incluía, entre otros contenidos, un texto conceptual de dos páginas en el que se definía la interpretación del encargo y describían cómo sus intervenciones físicas abordan las cuestiones filosóficas y de significado.

