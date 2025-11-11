Vox matiza al PP que negociará el relevo de Mazón directamente con el candidato Pérez Llorca, no con Génova

El Comité Ejecutivo de Vox ha advertido esta mañana al Partido Popular que la formación de Abascal no negociará la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, con la dirección nacional de Génova, si no que lo hará directamente con el político que aspira a suceder a Carlos Mazón.

"Vox no entra en decidir al candidato: nuestra única preocupación es negociar directamente con la persona que designe el PP, porque será esa la persona que deba comprometerse y cumplir con todos los acuerdos que alcance con Vox", informan desde la formación verde.

En este sentido, los de Abascal matizan que toman esta decisión para poder fijar con el candidato las "exigencias" de Vox para otorgarle su confianza en el pleno de investidura, que pasan por el "rechazo al Pacto Verde y a la inmigración ilegal descontrolada".

"Vox no va a contribuir a la estafa a los valencianos y no va a arriar ninguna de sus banderas", ha espetado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, esta mañana en rueda de prensa en la que ha incidido en que los verdes llevan días urgiendo al PP que decidiese lo antes posible quién sería el candidato para sustituir a Mazón para, una vez hecho, comenzar a hablar de las políticas concretas que consideran "sine qua non" para brindar sus votos al candidato popular.

Sin embargo, desde la formación avisan que "no vamos a dejar que el Partido Popular vuelva a incumplir los acuerdos alcanzados", por lo que instan al candidato a negociar seriamente y a ser consecuente con los pactos alcanzados, pues de lo contrario no permitirán la investidura de Pérez Llorca frente al nuevo Consell valenciano.