La agresión a los policías y guardias será considerada eurodelito

El Parlamento Europeo analiza la aprobación de dos medidas que supondrían considerar como eurodelito el atentado contra policías y declarar a a los agentes profesión de riesgo. Se trata de una iniciativa de la Confederación Española de Policía (CEP), que ha sido acogida por el Grupo Parlamentario Europeo y que pone una vez más de manifiesto la escasa atención que a este asunto se concede en España por parte del Ministerio del Interior.

“Se han comprometido públicamente a situar la protección de los policías como una de sus prioridades, apoyando las directivas que sean necesarias”, subrayan fuentes de la CEP.

Fue en Bruselas, en la ‘European Police Summit’ (Cumbre Policial Europea) organizada por el EPP (el Partido Popular Europeo) y a la que asistió CEP, donde se les trasladó “una idea esencial: no puede haber seguridad en Europa si quienes nos dedicamos a proteger a los demás no podemos hacerlo con seguridad.

El Presidente del EPP subrayó que “cuando vemos a un policía vemos a alguien que está en la primera línea para defender nuestra seguridad; les honramos, les respetemos” y añadió que “debemos proteger a los que nos protegen; es importante que sientan nuestro apoyo”. “En definitiva, lo esencial es que los 188 eurodiputados del EPP tienen claro que votarán sí cuando las iniciativas que impulsamos en CEP se sometan al trámite parlamentario y que, por primera vez, los policías y nuestra seguridad estamos en la agenda de las instituciones europeas”, agrega el sindicato.