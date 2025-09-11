El Estado Islámico publica fotos y relatos explícitos de cómo asesinan a los cristianos en África

Reivindicación y quema de casas de cristianos Redes

El Estado Islámico (Daesh, Isis) publica, en su semanario “An Naba” 512, que ha aparecido esta noche, fotos explícitas del reciente asesinato de 121 cristianos en el Congo. Relatan con todo detalle cómo mataban a mujeres y niños.

“Muchas de sus casas y propiedades fueron quemadas, con sangrientos ataques de los soldados del Califato concentrados en las zonas de Lubero y Beni”, explican. “Los muyahidines atacaron una gran reunión de cristianos en la aldea de Ttuyo, cerca de la ciudad de Mangor Yad Jeba, con ametralladoras y hachas, lo que provocó la muerte de los cristianos y el incendio de unas 30 casas”.

“Islam, el tributo o la espada. Por ejemplo, el lugar del ataque con los cuerpos de los niños cristianos que optaron por morir ellos mismos después de rechazar el Islam y pagar el tributo en respuesta y sumisión a las disposiciones del Islam, lo que les dio la libertad de elegir entre creer que el tributo o la espada, por lo que eligieron esta última”, narran con la crudeza de quien no tiene piedad ni de los menores de edad.

“También logramos capturar y matar a 21 mujeres cristianas, quemamos ocho de sus motocicletas y regresamos sanos y salvos a sus posiciones, alabado sea Dios”.

Hay palabras que se comentan por sí mismas y que deberían mover las conciencias de quienes, con toda justicia, se vuelcan mediáticamente con otras matanzas.