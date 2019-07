Aitor Esteban advierte de que “la cesta no puede seguir vacía en busca del quimérico Rolex”

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, comenzó su intervención con un conocido chiste para descubrir lo que ha pasado desde las elecciones. Lo comparó con dos amigos que van al monte decididos a recoger setas y que uno llama al otro tras haber encontrado un Rolex. Y se preguntan: “¿A qué estamos, a setas o a Rolex?”; y así se lo preguntó a Pedro Sánchez. Consideró que los acuerdos” son discutibles, donde a cada parte siempre le parece “que podría haber recogido más”, pero les recordó que “se trata de setas” y lo que no pueden pretender es salir al monte a encontrar un Rolex que representa “el beneficio absoluto en la mesa de negociación a riesgo de que se lleve la cesta vacía”. Esteban destacó que en apenas tres meses “se ha perdido la perspectiva” y preguntó que si se les ha olvidado “la foto de Colón donde parecía que los ganadores iban a ser un tripartito empeñado en imponer y no en dialogar”.

Esteban le insistió al candidato a la investidura que “los ciudadanos no quieren un tripartito de derechas, pero quieren el diálogo de las fuerzas políticas” y aseguró que pensó que así ocurriría tras la elecciones autonómicas e incluso pensó que en la primera semana de julio ya estaría constituido el gobierno, pero “no ha sido así”. Esteban destacó los resultados logrados en los territorios vascos y “no hemos dudado en llevar acuerdos de coalición, porque genera músculo democrático” y criticó que “no se toman decisiones ni se hace política desde hace meses”.

Mientras tanto, el tiempo sigue y “la cesta no puede seguir vacía en busca del quimérico Rolex”, enfatizó. Esteban dijo que hoy se abstendrá en la votación aunque el líder socialista “no se ha esforzado mucho por conseguirlo” ya que se ha dado por hecho que el voto del PNV sería positivo “por responsabilidad institucional”. “Es verdad”, dijo “nos pesa ese sentido institucional más que a “la banda” -en referencia a Ciudadanos momento que aprovechó para dirigirse a Albert Rivera a quien le dijo que él también le pasa cuando le ve y se imagina también al líder de Cs “en una banda de mariachis dando la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño”. Le dijo a Sánchez que “tiene que poner más de su parte” y le recordó que “ni si quiera nos han llamado”. “Quien tiene que buscar las alianzas es usted. Su investidura debería servir para articular una mayoría en torno a los retos además de propiciar unos modelos en torno al estado” y criticó a Sánchez por estar “teletransportado” ya en un gobierno que aún tiene que sacar adelante con apoyos de investidura. Aun así, le ofreció “mano tendida”. Asimismo, dijo no entender las continuas insistencia que hace pidiendo la abstención de los que son sus “enemigos políticos” y le preguntó: “¿Se han olvidado de Colón?”. Se preguntó si juega al despiste, o no quiere una investidura pero “esta actitud desconcertante no se lo puedo elogiar. Hay un problema que resolver y “de usted esperamos diálogo, y valentía” y le advirtió de que “lo importante son las políticas y no las personas” y tiene una oportunidad estupenda de llenar la cesta de perrachicos, pero oportunidades son como los amaneceres, si esperan demasiado, se los pierden”. Esteban recordó a Esteban que para “sumar hay que ceder” y le advirtió de que no puede pretender que “por nada” quiera que se adhieran a un contrato gratuito.

Sobre las libertades públicas destacó que están abiertos a la modificación de la ley mordaza, pidió que se homologue la ley de secretos oficiales y transferencias.