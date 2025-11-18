Albares se compromete a alcanzar este año "por lo menos" otros mil millones en ayuda militar para Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado este martes un enfrentamiento con los socios del Gobierno a raíz de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, donde está previsto que le pida a España apoyo en la defensa y seguridad de Ucrania.

"No, en absoluto. Todo el Gobierno está unido por la paz en Ucrania y en Europa", ha zanjado el jefe de la diplomacia española en declaraciones en 'Las mañanas' de 'RNE', recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que "todo el mundo es consciente" en España "que lo que está en juego en Ucrania son muchas cosas", como "la soberanía y la integridad territorial de un país y su libertad".

"En Ucrania están en juego cosas tan básicas como el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Estamos asistiendo todos los días a bombardeos y envíos de drones sobre población civil convertida en objetivo militar. Eso es inaceptable", ha explicado Albares.

Mil millones de armamento para Ucrania

En el marco de la tercera visita oficial de Zelenski a España, el ministro ha refirmado el "compromiso a largo plazo" con "la soberanía, la integridad territorial, la defensa del pueblo y el gobierno de Ucrania mientras dure esta guerra de agresión", que es también "contra la seguridad y los valores europeos".

En este contexto, Albares se ha comprometido a alcanzar este 2025 "por lo menos" otros mil millones de euros en ayudas en equipamiento militar como el año pasado, a la vez que ha confirmado que España ya ha enviado cien millones de euros en ayuda humanitaria, recordando también que son 250.000 ucranianos los "que han encontrado refugio" en nuestro país y 40.000 niños están escolarizados.

"Estamos comprometidos con el futuro de Ucrania, con su reconstrucción y con su ingreso en la Unión Europea. Putin no perdona a Ucrania que sueñe con ser uno de nosotros algún día", ha subrayado Albares, que también ha recordado que el Gobierno español también quiere que el presidente ruso "rinda cuenta" en tribunales por la agresión a Ucrania.

Europa Press