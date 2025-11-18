¿Por qué Zelenski visita hoy España?: los motivos de su tercer viaje oficial

Volodímir Zelenski ha llegado a España para su tercera visita oficial, en un viaje que busca reforzar los lazos políticos y de defensa entre Kiev y Madrid en el contexto de la guerra en Ucrania. De esta manera, el presidente ucraniano ha aterrizado con una agenda cargada y la intención de consolidar apoyos en un momento clave del conflicto.

En este sentido, el principal objetivo de Zelenski es recabar más apoyo militar y firmar acuerdos de seguridad con el Gobierno español. Por ello, el ucraniano pretende asegurarse más ayuda militar para reforzar las defensas ucranianas frente a los avances rusos, algo por lo que se espera que España firme un contrato para comprar armamento estadounidense y se lo entregue a Ucrania.

Otro punto importante en su visita oficial tiene que ver con los acuerdos bilaterales, motivo por el que esta tarde se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para firmar un acuerdo bilateral de seguridad que formalice el compromiso a largo plazo de España con la defensa de Ucrania.

Todo ello al tiempo que la visita forma parte de una gira europa en la que Zelenski pretende consolidar el apoyo de los aliados occidentales en un momento delicado para Ucrania, como viene haciendo desde que escalase el conflicto en febrero de 2022.

La agenda de Zelenski en España

La visita del presidente ucraniano ha comenzado a las 09:30 horas, cuando ha visitado el Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Después, sobre las 11:00 horas, Zelenski se ha reunido, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con varias empresas de defensa españolas en la sede de Indra en Madrid, y posteriormente se desplazará al Palacio de la Zarzuela, donde será recibido por el Rey Felipe VI y almorzará con él.

Una vez finalice el almuerzo, el presidente ucraniano se desplazará hasta el Museo de Arte Reina Sofía, donde visitará junto al presidente del Gobierno el 'Guernica' de Picasso, y acto seguido ambos se desplazarán al Palacio de La Moncloa, donde en torno a las 17:30 horas abordarán "cuestiones de interés común".