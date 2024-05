Albares convoca al embajador argentino y no descarta tomar represalias contra Milei

El choque diplomático entre España y Argentina tuvo su punto álgido este domingo cuando el Ejecutivo español llamó a consultas "sine die" a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso. ¿El motivo? Las palabras del presidente argentino, Javier Milei, en un acto de Vox contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, que califican de un "ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que compareció en nombre del Gobierno para pedir explicaciones y exigir a Milei que se disculpase, algo que no sucederá tal y como han avanzado ya desde el Ejecutivo argentino, ha comenzado su periplo por los medios. Dado que el líder argentino no rectificará sus palabras, el ministro de Exteriores español ha anunciado en el programa "Más de Uno", de Carlos Alsina, que esta misma mañana ha convocado al embajador argentino en nuestro país para exigirle esas disculpas. Unas disculpas que hace extensibles a Vox, y más en concreto a su líder, Santiago Abascal, por "dar acogida y jalear" el ataque de Milei a las instituciones españolas. "Como español, me dolió ver esas imágenes de españoles aplaudiendo a un presidente que insultaba a las instituciones españolas", ha concluido.

Porque "este ataque frontal no se puede permitir", ha insistido. Sin embargo, ante la pregunta de cuál será el siguiente paso si el Ejecutivo de Milei se resiste a rectificar, Albares ha eludido entrar en el fondo de la cuestión y se ha limitado a "tranquilizar" a los argentinos y españoles que tengan algún interés en ese país: "No tomaremos ninguna medida que les dañe, pero vamos a defender nuestras instituciones". Tono que se endurecía en una entrevista posterior en la Cadena Ser, donde, con tono más tajante, ha asegurado que si las ansiadas disculpas no llegan, "vamos a actuar en consecuencia si no se producen".

En este punto, el titular de Exteriores ha girado su discurso para cargar también contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de situarse siempre como oposición, en lugar de apoyar a las instituciones españolas y al Gobierno de Sánchez. Es más, exige que se comporte como en su día hizo José Luis Rodríguez Zapatero con su predecesor José María Aznar, o como hizo el PSOE con Mariano Rajoy cuando retiró al embajador en Caracas en 2015. "No pido al PP que deje de ser oposición, pero sí que defienda a las instituciones españolas", ha reiterado en varias ocasiones.

Begoña Gómez, la clave

Por otra parte, Albares ha pasado de puntillas sobre las palabras de Milei contra Begoña Gómez. Lejos de entrar de lleno en el asunto, el ministro de Exteriores ha asegurado que "esto va mucho más allá de personas en concreto", incluso más allá de la persona de Pedro Sánchez, porque "estamos hablando de instituciones". Así, ha insistido en que "esto transciende las ideas políticas, no se trata de la defensa de personas en concreto o ideas en concreto, es la defensa de las instituciones". Y en este punto ha vuelto a cargar contra Abascal, por no haber parado el mitin en ese momento, y contra Feijóo por no apoyar al Gobierno.

"No podemos permitir injerencias en asuntos internos. Un presidente no acude a la capital de otro país a atacar a las instituciones de ese país", ha reprochado Albares al dirigente argentino, y ha reiterado que, pese a no haber solicitado ninguna reunión con instituciones españolas, se le "ha acogido" y "puesto a su disposición todos los medios públicos necesarios para un cargo tan importante, como es el de presidente de Argentina".