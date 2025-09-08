Alberto Nadal se incorpora este lunes a la cúpula de Génova

Curso nuevo, trabajo nuevo. Hay quien ha podido estirar la vuelta una semana más. Es el caso de Alberto Nadal, que por razón de sus últimos compromisos laborales no se ha podido incorporar a la dirección del Partido Popular hasta este lunes.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el gran fichaje que anunció Alberto Núñez Feijóo ante la remodelación que acometió con el congreso nacional de la formación, celebrado el pasado mes de julio en Madrid, ya se sentará hoy en la mesa del Comité de Dirección, que tiene lugar en Génova 13. De esta manera, queda cerrado el organigrama del partido.

En su día, el anuncio de su regreso a la primera línea de la formación generó dudas internas por su biografía política, antaño secretario de Estado de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda que dirigía el imputado Montoro, una de las figuras más controvertidas de la derecha. Y menos queridas.

Pero en el politburó gallego rápidamente desligaron la figura del –ahora sí– vicesecretario económico de la de quien fuera ministro. Lo cierto es que ni siquiera militaban en el mismo bloque dentro del Consejo de Ministros.

Ahora, Nadal se ocupará de recuperar para el PP la vitola de partido gestor en lo económico. Su llegada, según recalcan fuentes de la dirección, lanza un mensaje al Gobierno: «Les vamos a combatir en lo institucional, en lo social, en lo moral, pero también en lo económico».

Frente a un Sánchez incapaz de aprobar Presupuestos, Feijóo suma a su equipo al autor de las últimas cuentas de Rajoy. «El Gobierno del apagón en lo energético, de las prórrogas presupuestarias y de las subidas de impuestos en lo fiscal; el de los fijos discontinuos y la jornada laboral con reducción interruptus tendrá ahora enfrente un PP mucho más fuerte y solvente», se jactan en la dirección nacional.