En directo eclipse de Luna 7 de septiembre: en vivo horario, dónde ver y recorrido de la Luna de Sangre en España
El eclipse total tendrá una duración de unos 85 minutos, desde las 19:31 a las 20:53
Durante la noche de este domingo 7 de septiembre de 2025 será posible observar un eclipse total de Luna. Un fenómeno conocido como Luna de Sangre por el tono rojizo que toma nuestro satélite.
Este eclipse será visible desde gran parte del mundo y en España podrá verse como total, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias .
En el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo sólo visible el final de la fase parcial, mientras que en el resto de la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo, según informa el Instituto Geográfico Nacional.
Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.
Eclipse de Luna en directo: seguimiento y horario
La Comisión para el Trío de Eclipses analiza las necesidades ante ese fenómeno astronómico
La primera reunión de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses ha realizado hoy un primer análisis de las necesidades para preparar, organizar y coordinar las actuaciones asociadas a este fenómeno astronómico, que se podrá observar desde España entre 2026 y 2028.
Presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y celebrada en el Real Observatorio Astronómico de Madrid (Instituto Geográfico Nacional), la reunión ha contado con la participación, entre otros, de representantes de otros doce ministerios.
El llamado Trío de Eclipses estará formado por dos solares totales, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.
El de 2026 es especialmente relevante, pues desde 1905 no se había visto uno total en la península Ibérica, y España será el único territorio habitado desde el que podrá contemplarse.
El eclipse lunar batirá un récord histórico
En total, se estima que más de 6.000 millones de personas en todo el mundo tendrán la oportunidad de contemplar en directo, al menos en parte, la Luna tornándose rojiza.
Aunque se trate del eclipse más largo de 2025, no alcanza el récord absoluto. El 27 de julio de 2018 tuvo lugar el eclipse lunar total más extenso del siglo XXI, que se prolongó 1 hora y 43 minutos. Y en cuanto a eclipses parciales, el de noviembre de 2021 batió todos los registros al extenderse durante 3 horas y 28 minutos, un récord histórico en casi seis siglos.
El futuro también reserva cifras impresionantes: el 12 de mayo de 2264 se producirá el eclipse total más largo registrado en milenios, con 106 minutos de fase total.
Para aprovechar la experiencia, los expertos recomiendan observar desde lugares con poca contaminación lumínica y en zonas elevadas que faciliten la visión del horizonte.
Cuántos eclipses de luna hay al año
El plano por el que orbita la Luna alrededor de la Tierra está inclinado 5º respecto al plano por el que orbita la Tierra (y la Luna) alrededor del Sol.
Dado que los eclipses requieren del alineamiento casi perfecto de los tres astros, los eclipses se dan muy pocas veces a lo largo del año.
La Luna tarda un mes aproximadamente en completar una vuelta alrededor de la Tierra, por lo que si ambos planos coincidieran tendríamos 12 eclipses de Sol y otros 12 de Luna cada año. En la práctica, el número de eclipses que se dan cada año es de entre 4 y 7, incluyendo los de Sol y Luna.
En muchos casos los eclipses son parciales (o incluso penumbrales sólo en los de Luna), y visibles desde una fracción de la superficie terrestre. Cuando la Luna se encuentra cerca del Sol en el cielo la fase es de luna nueva, y existe la posibilidad de un eclipse de Sol.
Cuando la Luna se encuentra en la dirección opuesta al Sol (visible toda la noche) la fase es de luna llena, y existe la posibilidad de un eclipse de Luna.
Consejos para ver el eclipse
- Buscar un horizonte despejado
- No necesitas protección especial: es seguro mirarlo a simple vista.
- Prismáticos o telescopios ofrecen un extra de detalle, pero no son imprescindibles
- Si quieres fotografiarlo, utiliza trípode y dispara con larga exposición para captar el tono rojizo.
- También se puede recurrir a cámaras con teleobjetivos o al Modo Luna de algunos smartphones
Las horas claves del eclipse de Luna
Aviso de AEMET: estas condiciones complicarán su visión desde diferentes zonas del país
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que la llegada de nubes podría dificultar la visualización óptima del eclipse en gran parte del país.
El fenómeno comenzará alrededor de las 18:27 horas y se prolongará hasta las 21:56, alcanzando su punto máximo a las 20:11 horas.
Sin embargo, la visibilidad variará según la ubicación, y en muchas zonas de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna aparecerá ya parcialmente eclipsada al salir por el horizonte.
Toda la información aquí
Cuando el ejército disparó al cielo hiriendo a decenas de personas
Fieles creyentes de una leyenda, en 1972, en Phnom Penh, Camboya, cientos de soldados dispararon sus armas durante un eclipse lunar total, lo que provocó heridas a decenas de personas que creían que se trataba de un suceso sobrenatural o amenazante.
Medidas para ver el eclipse
A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden observarse desde una franja muy reducida de la superficie terrestre y duran apenas unos minutos, los eclipses lunares son visibles desde cualquier punto del planeta donde sea de noche y pueden durar varias horas. Además, no requieren protección ocular ni dispositivos especiales, lo que los convierte en uno de los eventos astronómicos más accesibles y populares.
La llamada "Luna de sangre" aparecerá en el cielo en dirección opuesta al Sol y, en un primer momento, su brillo será muy tenue, lo que dificultará su visibilidad. Sin embargo, a medida que se eleve y el cielo se oscurezca, su color rojizo se hará más evidente y será posible observarla con mayor claridad.
Al encontrarse cerca del horizonte, la Luna parecerá más grande de lo habitual, lo que, según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la convertirá en un espectáculo especialmente atractivo. Para disfrutarlo plenamente, se recomienda buscar un lugar con vistas despejadas hacia el este.
Eclipses y Terremotos: ¿Conexión cósmica o coincidencia terrenal?
Desde tiempos inmemoriales, los eclipses han sido vistos como portentos, eventos cósmicos que anuncian cambios o catástrofes. Y los terremotos también. No es extraño entonces que haya quienes vieran una relación entre ambos.
Qué es un eclipse de Luna
Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los eclipses de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.
Según informa el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra hablamos de un eclipse total, y en ese momento adquiere un característico tono rojizo que la convierte en la célebre “Luna de Sangre”.
Un eclipse teñirá de rojo la Luna
En la tarde-noche de esta domingo 7 de septiembre la Luna se teñirá de rojo por un eclipse solar, se trata de la llamada Luna de Sangre.
Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) señalan que, tomando como referencia Madrid, el máximo del eclipse será a las 20:11 horas, con la fase total ente la 19:31 y las 20:53 horas. El eclipse parcial, por su parte, comenzará a las 18:27 y terminará a las 21:56.
Este fenómeno se podrá contemplar en toda España menos en las Islas Canarias y alguna zonas de Galicia.
En el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo sólo visible el final de la fase parcial, mientras que en el resto de la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo. Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.
