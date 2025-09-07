En directo eclipse de Luna 7 de septiembre: en vivo horario, dónde ver y recorrido de la Luna de Sangre en España

Durante la noche de este domingo 7 de septiembre de 2025 será posible observar un eclipse total de Luna. Un fenómeno conocido como Luna de Sangre por el tono rojizo que toma nuestro satélite.

Este eclipse será visible desde gran parte del mundo y en España podrá verse como total, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias .

En el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo sólo visible el final de la fase parcial, mientras que en el resto de la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo, según informa el Instituto Geográfico Nacional.

Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.

Eclipse de Luna en directo: seguimiento y horario