Anticorrupción habla de "maniobras" con el enchufe de Jesica y apunta a los mensajes de Pardo de Vera

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Isabel Pardo de Vera apelando a las "maniobras" que se llevaron a cabo en la cúpula del Ministerio de Transportes y en Adif para enchufar Jesica Rodríguez en dos empresas públicas. El fiscal del caso Koldo definió todas las actuaciones que se habrían impulsado siguiendo órdenes de José Luis Ábalos para que su entonces pareja tuviera empleo en dos empresas públicas sin acudir al trabajo.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal Anticorrupción del caso, Luis Pastor, apeló a la implicación de la entonces presidenta de Adif para pedir su imputación, que ha terminado haciendo efectiva la Audiencia Nacional por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Pastor respaldó de esta manera el criterio del Tribunal Supremo, que consideró que había "indicios bastantes" como para que rinda cuentas como investigada por estos hechos.

Su citación, prevista para el 29 de mayo, complica en gran medida el futuro judicial del exministro José Luis Ábalos, especialmente porque la propia Guardia Civil expuso en su informe que aprovechó su poder en el Ministerio para que su entonces asesor, Koldo García, y Pardo de Vera propiciaran el enchufe de Rodríguez en Ineco y en Tragsatec. Al respecto, cabe destacar que será la tercera comparecencia en sede judicial de Pardo de Vera, aunque la primera como investigada.

Tercera comparecencia de Pardo de Vera

En las dos ocasiones anteriores declaró como testigo. La primera vez lo hizo en la Audiencia Nacional, órgano donde comenzó a instruirse el caso Koldo. Esta comparecencia, que se produjo en septiembre, se centró en el contrato de mascarillas que Adif firmó con la empresa de la trama -Soluciones de Gestión- por 12,5 millones de euros. En su segunda declaración, que tuvo lugar en la derivada del caso Koldo en el Tribunal Supremo, la directiva marcó distancias con Ábalos y deslizó que tanto él como Koldo se interesaron por adjudicaciones de obras señaladas por Víctor de Aldama por haberse licitado, presuntamente, de manera irregular.

Pardo de Vera ya dijo que tuvo una relación "cercana" con Ábalos y, al ser preguntada por Víctor de Aldama, confesó que lo vio varias veces por el Ministerio. La directiva expuso, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que Koldo y el exministro se interesaron por el sistema de contratación en Ineco; en concreto, por un "puesto administrativo". Al ser requerida específicamente por si hizo alguna gestión para ayudarles, Pardo de Vera respondió que Adif es "independiente" como empresa.

No obstante, la Guardia Civil apunta en la dirección contraria. En uno de sus últimos informes desveló mensajes cruzados con Koldo García en los que ambos hablan del primer contrato de Jesica en Ineco, ente dependiente del Ministerio de Transportes. "Que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de yoseba porque si no jose (Ábalos) me corta los huevos", dijo Koldo. Pardo de Vera contestó: "Están ya con ello. Mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento", expuso.

Los mensajes de Pardo de Vera

Un día después, Jesica recibió la llamada de personal de Ineco para citarle a una entrevista. Los agentes exponen que se trató de un mero trámite, ya que se sabía de antemano que la plaza era para ella. La entonces pareja de Ábalos firmó el contrato en marzo de 2019 y estuvo allí hasta marzo de 2021, momento en que la pasaron a Tragsatec. Se trata de comunicaciones que para el Tribunal Supremo fueron "particularmente reveladoras" por el grado de conocimiento de Pardo de Vera de los hecho.

Por ese motivo, el Tribunal Supremo pidió al magistrado del caso Koldo en la Audiencia Nacional que le citara como investigada. En su auto, firmado este mismo martes, el instructor Ismael Moreno determina que Pardo de Vera tuvo una "decisiva participación" en la contratación "aparentemente irregular" tanto en Ineco como en Tragsatec, órgano este último donde la plaza de Jesica estaba adscrita a la Presidencia de Adif. Por estos hechos se escuchará también a tres altos cargos de Ineco y al director de gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar. Todos ellos están citados el 24 de junio.

"Ya han llamado a la presidenta de Adif"

Este último contactó a Jesica Rodríguez cuatro meses antes de que se terminara su contrato en Ineco para que actualizara el currículum. "Como te he comentado, el 28 de febrero se cumpliría dos años de tu contrato en Ineco, no ampliables. Con el fin de dar continuidad a tu situación laboral, se propone a través de la empresa Tragsatec, durante seis meses, por lo que necesito actualizado tu CV para realizar la solicitud", le dijo.

EXCLUSIVA | El correo que apunta a Pardo de Vera por el contrato de Jesica: "Ya han llamado a la presidenta de Adif" Pablo Ferreiro Cimadevilla - LA RAZÓN

Siguiendo sus instrucciones, Rodríguez actualizó su currículum e incluyó que había desarrollado labores de administrativa en Ineco pese a que, en realidad, no no solo no acudió a trabajar ningún día, sino que, además, falseó los partes horarios. A todo ello se añade un correo desvelado por LA RAZÓN, que salpicó por primera vez a Pardo de Vera.

Se trató de una comunicación interna que se enviaron altos cargos de Tragsatec en el marco de la cual dieron cuenta del trato especial que tenía que recibir la expareja de Ábalos. "Ignacio me ha contado que ya han llamado a la Presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa' que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'", reza el mensaje que se mandaron en abril de 2021, cuando Rodríguez llevaba un mes en su nuevo destino.