Pardo de Vera "enchufó" a Jésica en Ineco: "Si no Ábalos me corta los huevos"

"Solo una cosa que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba que si no José (Ábalos) me corta los huevos". Koldo García envió este mensaje a Isabel Pardo de Vera para que contratara en la empresa pública Ineco a Jésica Rodríguez, la exnovia del ministro de Transportes, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La noticia, que publicó en exclusiva hace días LA RAZÓN, ha sido posibles gracias al examen de las evidencias digitales que han desarrollado los agentes del Instituto Armado. El informe atestigua que Koldo se "prevalió de su relación con Ábalos para que Isabel Pardo de Vera hiciera efectiva la contratación de Jésica en Ineco".

Esta petición se realizó cuando el exministro mantenía una relación con la joven. La solicitud se hizo a través de un mensaje el 11 de febrero de 2019. "El contenido de este mensaje, unido al cargo público ocupado tanto por su emisor como destinatario Isabel resulta revelador", señala la Guardia Civil.

Jesica, la "sobrina del ministro", llegando al Supremo EUROPAPRESS Europa Press

Cabe recordar que Pardo de Vera ostentaba en esa fecha la presidencia de ADIF y en la petición de Koldo se ampara en Ábalos para "consolidar así la fuerza y validez de sus peticiones". Cuando "Isabel recibe esta instrucción de Koldo, desconoce quién es la chica a la que este último alude, por lo que le solicita que en formato papel le remita sus datos a la oficina", esgrime el informe.

Pasados unos días de este mensaje, el exasesor de Ábalos volvió a pregunta a la presidenta de ADIF si tenía novedades sobre el contrato de Jésica. "Están con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento", le respondió Pardo de Vera.

Jésica no quería hacer una entrevista

Un día después la joven señaló a Koldo que aún no le habían llamado de la empresa pública. La respuesta llegó pocas horas después: "Ana Digita de Ineco" le contactó para una entrevista. Un proceso de selección que extrañó a Jésica que no pensaba que tuviera que superar ninguna prueba. "No vayas, no llames", le afirmó la "mano derecha" de Ábalos.

"Yo tampoco quiero ir mañana a hacer el tonto. Me muero de vergüenza", afirmó la exnovia del ministro. Jésica propuso que Ábalos hiciera llamadas para que no se produjera la entrevista. "Si es por mí la hace encantado", afirmó sobre la comunicación.

"Está confirmado ok", afirmó la presidenta de ADIF sobre de día y hora de la reunión de Jésica que estaba programada para el 28 de febrero de 2019. Finalmente, la contratación de la joven en Ineco se formalizó y Pardo de Vera "también participó en la renovación de su contrato". "Tenemos que cerrar, Jésica, ya toca revisión de su contrato", afirmó la alto cargo socialista.

El hermano de Koldo rellenaba los parte de trabajo de Jésica

La investigación de la Guardia Civil también aclara cómo se produjo el pase de Jésica a Tragsatec. Ignacio Zaldívar, en ese momento Director de Gestión Administrativa de la empresa ADIF, fue el que se puso en contacto con la exnovia de Ábalos y gestionó el cambio por un periodo de seis meses.

Con todos los datos recabados, la UCO constata que Jésica "no habría asistido a su puesto de trabajo en Ineco" y que Koldo había intercedido para que esto ocurriera. Involucró a su hermano Joseba, que también estaba empleado en esta empresa pública.

"Dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo", llegó a confesar la joven a Koldo en una de sus conversaciones. Según la Guardia Civil, Joseba se "encargó de cumplimentar los partes de trabajo mensuales de Jésica".