Jesica apeló en Ineco a su "carga de trabajo" pese a que al juez le dijo que no realizó ninguna labor

Ineco ha aportado al Tribunal Supremo una nueva tanda de documentos sobre Jesica Rodríguez en aras a intentar demostrar que cumplimentó sus partes horarios en los 18 meses que estuvo en plantilla. Entre el material entregado se incluye información relativa a los fichajes exigidos y los registros horarios reglamentarios. Además, incorpora comunicaciones de la que fuera pareja de José Luis Ábalos en las que esta alude a la "carga de trabajo".

La joven, cuyos contratos investiga el Tribunal Supremo en el marco del "caso Koldo", respondió de esta manera al ser preguntada por su horario habitual de los viernes. "Todo depende de las necesidades de la semana, dado que generalmente tengo mayor carga de trabajo de lunes a viernes y en alguna ocasión he necesitado hacer más horas que no precisan de compensación de ningún tipo, puesto que entran dentro de mis horas semanales", expuso.

El alto tribunal investiga tanto su contratación en Ineco como en Tragsatec después de que ella declarase como testigo en sede judicial que no llevó a cabo labor alguna en aquellos años. Jesica explicó que aterrizó en estas firmas por sugerencia de su entonces pareja, José Luis Ábalos, y que pensaba que estaba a las órdenes de Joseba García. Según expuso, éste no le dio ninguna tarea en los 24 meses que estuvo en las dos firmas, por lo que no hizo nada.

"Indico las horas reales"

Frente a su testimonio, Ineco y Tragsatec han defendido que cumplió con su cometido de auxiliar administrativa. Tragsatec, que fue la primera en responder al requerimiento del magistrado Leopoldo Puente, expuso que la seleccionaron para el puesto en marzo de 2021 por sus "actitudes de responsabilidad hacia el trabajo" y por su "marcada vocación y orientación al cliente". Ineco, por su parte, certificó que trabajó 3.500 horas y que, además, realizó dos cursos de formación internos.

Ineco jesica T. Gallardo La Razón

Ahora, esta última amplía la documental y aporta, también, el seguimiento de actividad desde marzo de 2019 hasta febrero de 2021. La carpeta incluye los partes horarios cumplimentados, la planificación de vacaciones, y el control de imputación de horas. De los correos se desprende como el personal de esta firma dependiente del Ministerio de Transportes le requiere en muchas ocasiones que rellene los partes correctamente.

En uno de ellos, que data de julio de 2020, alude a su carga laboral y dice que cuando envía el parte diario indica "las horas reales" que realiza "cada día". "Si algo estoy realizando de manera incorrecta, ruego que me lo comuniques", llega a decir. Con todo, son varios los 'mails' en los que insiste que cumple con su jornada laboral. De hecho, en otro de ellos afirma que cada día manda su parte "diario" para que tengan conocimiento de su trabajo.

"Todas las semanas hago 33 horas"

"De ahí podréis sacar las horas semanales, a excepción de la primera semana de junio que necesité hacer más horas por el acúmulo de trabajo, las cuáles fueron compensadas la semana siguiente como mejor se pudo. Todas las semanas estoy haciendo 33 h semanales, y es indiferente el día de la semana que sea. No hago menos horas un lunes por ser lunes o el viernes por ser viernes", dijo.

Se trata de mensajes que chocan con lo que ella dijo en el Tribunal Supremo, donde reiteró en varias ocasiones que no hizo nada en esos años. También se contradicen con los oficios de la Guardia Civil. La UCO ha desvelado en su último informe mensajes que se intercambió con Koldo García y su con su hermano Joseba en los que se pone de manifiesto que no desempeñó ninguna labor y, que, además, falsificó los partes por orden del asesor de Ábalos.

Correo control horario, calendario Jesica T. Gallardo La Razón

Es más, Koldo García medió para enchufar a Jesica en Ineco ya en febrero de 2019. El asesor del entonces ministro de Transportes llegó a decirle a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que le buscara un hueco a Jesica porque, sino, "Jose" le "cortaba los huevos". De esta forma, convinieron el día de la entrevista y, al término de la misma, Pardo de Vera le dijo a Koldo que "todo Ok".

Durante los primeros meses en Ineco, Jesica se quejó insistentemente por la obligatoriedad de rellenar los partes. "¿Qué tengo que poner? Me estoy agobiando. No sé qué coj... tengo que poner", le dijo a Koldo en un momento dado, a lo que éste le respondió que se encargaría de todo ello Joseba. Además, también le preguntó si tenía que cumplimentar ella los partes o el hermano del asesor ministerial. "¿Ficho hoy o ha fichado Joseba? A ver si voy a firmar y luego firma él y se me suman dos semanas. Como me pasó la otra vez", expuso.

No devolvió el ordenador

Pese a ello, cuando cumplió los 18 meses, pasó a Tragsatec, segunda empresa pública en la que estuvo sin trabajar. El subdirector de Adif, Ignacio Zaldívar, preparó el trasvase a esta segunda firma, dependiente de la SEPI y tutelada por el Ministerio de Agricultura. Cuatro meses antes de que terminara su contrato en Ineco le contactó para comunicarle su cambio de empresa. Lo único que tenía que hacer, según le dijo, era actualizar su currículum.

Y eso hizo. En concreto, incluyó el supuesto trabajo desempeñado durante años en Ineco. "Llevando al día la agenda, recibiendo, tramitando y enviando documentación y conservando archivos", escribió. La plaza ofertada solicitó la experiencia exacta que ella había adquirido en Ineco, lo que justificó su elección.

Correo de Jessica en Tragsatec T. Nieto LA RAZÓN

En la documental aportada por Ineco se desprende también que le reclaman el ordenador que le dieron con motivo de su entrada en 2019. "Es necesario que el lunes traigas el equipo que estás utilizando para que podamos liberarle (...). Interesa lo antes posible para poder trabajar con él a lo largo del día", le escribieron el 26 de febrero. Sin embargo, llama la atención otro mail que mandó ella misma ya estando en Tragsatec, en el que dijo que se había llevado el portátil de su anterior trabajo.

"Dispongo de mi portátil de Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrato con ellos para poder usar con vosotros", reza la misiva del 22 de marzo que desveló LA RAZON. De ello se desprende que no devolvió los equipos, sino que se lo prepararon para su nuevo trabajo, incluso cuando todavía no había realizado la entrevista del mismo. Se trata de un material que no usó en ese tiempo ya que, en los mensajes interceptados por la Guardia Civil expuso que hasta lo cedió. "Como yo no lo uso para nada y ella necesitaba usar el word, se lo dejé para que así encendiera el ordenador", dijo.