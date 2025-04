El PP no apoyará el decreto de aranceles y denuncia que el Gobierno "les expulsa"

El PP no apoyará el decreto de aranceles y suspende conversaciones hasta que el Gobierno formalice avances en sus propuestas. Esta es la decisión de los populares tras reunirse con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles en Madrid. "Salimos igual que entramos", ha lamentado el portavoz económico del PP, Juan Bravo a la salida de la cita.

El PP y el Gobierno se reunían después de varias semanas sin intercambiar información sobre el plan de aranceles y desde el PP se quejaban que el Ejecutivo no había adoptado en el real decreto ninguna de las medidas que había propuesto. Con la esperanza de retomar la confianza, el PP esperaba algúna cesión del Ejecutivo. Sin embargo, en el PP se quejan de que tras la nueva cita, el Gobieno no ha aceptado ni una sola de las medidas y critican que Sánchez se encuentra en una postura "estática". Es por eso que denuncian que es el Gobierno quien les expulsa de las negociaciones al no condederles nada. "Ha vuelto el m uro de Sáanchez para dejar fuera al PP", se ha quejado el portavoz económico.

El paquete del PP pretende "mejorar" el texto del Gobierno ante la ofensiva arancelaria de Trump e incluye medidas fiscales y energéticas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas y proteger a los sectores más expuestos, como el industrial y el primario. En concreto, el plan del PP plantea eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética -la aplicación de ambas supondría 16.000 millones de euros para hogares e industria en los precios de la energía en los próximos cinco años-, elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua, y ampliar la vida útil de las nucleares.