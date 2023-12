Aragonès advierte en el "Financial Times": "Sánchez tendrá que cumplir. No me intimidaré ante nada ni nadie"

Las advertencias de los independentistas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelven a traspasar nuestras fronteras. La última llega desde el diario británico "Financial Times", el mismo que alabó la valentía de Sánchez y su ley de amnistía en un editorial y que ahora publica un artículo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el que hace apología del referéndum. El mismo día en el que el Congreso debate la polémica ley de amnistía, el líder de ERC defiende que "Cataluña quiere ser libre y decidir democrática y pacíficamente cómo se gobierna". Tanto es así que en su artículo, asegura que el 80% de los catalanes cree que el conflicto se resolvería con un referéndum.

En su artículo, el líder independentista define a Cataluña como "una nación europea, abierta al mundo y ligada por su lenguaje, el catalán". Defiende que el gobierno catalán siempre ha buscado un acuerdo con el Estado español, pero las "autoridades españolas siempre lo han rechazado y han criminalizado nuestro movimiento político democrático". Sobra decir que para el dirigente catalán la amnistía es "completamente legal y coherente con el Estado de Derecho español y europeo", por lo que Sánchez debe ser "valiente" y resolver el conflicto, al igual que hicieron "Reino Unido y Escocia o Canadá y Quebec".

Tajante, Aragonés señala que "Cataluña está preparada para ganar o perder en un referéndum, pero lo que no nos pueden pedir es que renunciemos a nuestros derechos nacionales". Y si bien agradece a Sánchez los pasos que está dando, deja claro que el líder socialista "tendrá que cumplir sus compromisos" y se asegurarán de que así sea. Y lanza una advertencia muy clara: "Continuaré trabajando hasta que la independencia de mi país se haya logrado democráticamente y no me intimidaré ante nada ni nadie".

Porque de sus palabras se desprende que habla de "la voluntad democrática" de los catalanes y de una "causa justa y equitativa". Así, destaca que "Cataluña no está pidiendo nada extraordinario", sólo quiere "tener la oportunidad de decidir su futuro". Y un último mensaje a navegantes del líder independentista: "Pedro Sánchez ha sido presidente gracias a los votos de los partidos independentistas, y esto nos da una gran fuerza y responsabilidad democrática". Un antes y un después, a su juicio, en las relaciones entre España y Cataluña.