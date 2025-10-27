El Senado acuerda que Sánchez declare en la misma sala que lo hicieron Ábalos y Cerdán

La Mesa de la 'comisión Koldo' del Senado acordó este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare este jueves en la Sala Clara Campoamor, donde han intervenido el resto de comparecientes en meses pasados, como el exministro José Luis Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Fuentes de la comisión informaron a Servimedia de que en la reunión de la Mesa no se planteó trasladar la comparecencia de Sánchez a otra sala, a pesar de que para la misma se han acreditado más de 500 informadores.

En este sentido, el órgano rector de la comisión sí decidió que los redactores no podrán seguir la sesión desde dentro de la Sala Clara Campoamor, aunque, como en el resto de citaciones, los gráficos podrán tomar imágenes antes del comienzo de la sesión. Posteriormente, la declaración se emitirá por el circuito de televisión interno de la Cámara Alta.

Se da la circunstancia de que la Clara Campoamor es una de las salas de tamaño medio del Senado, pero los parlamentarios de esta institución han preferido mantener esta ubicación para tratar al presidente como al resto de comparecientes. La posición de la mayoría de los partidos presentes en la Mesa es que se debía actuar como con el resto de citados a efectos de organización.

"Se acabó la huida"

Sobre esta comparecencia, fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció en el Pleno del Congreso del pasado 8 de octubre que el presidente sería citado para comparecer este mismo mes ante la comisión del 'caso Koldo' del Senado. El jefe de la oposición justificó de esta forma el llamamiento: "Se acabó la huida. Será citado y estará en la comisión en octubre. Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad".​

Feijóo acusó directamente al presidente de ser el "máximo responsable" de la supuesta corrupción en su Gobierno, al tiempo que aseguró que está "tan pringado como ellos", en referencia a otros implicados, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Subrayó que es "imposible haber delinquido" sin su consentimiento y le reprochó la falta de transparencia ante los escándalos detectados por la Guardia Civil.​

La respuesta de Sánchez, en ese mismo Pleno, fue irónica y desafiante, limitándose a decir "Ánimo, Alberto", una frase que despertó risas y aplausos en la bancada socialista. El jefe del Ejecutivo negó las acusaciones y aconsejó a Feijóo "elegir bien sus batallas", calificando las imputaciones de "absolutamente falsas" y rechazando cualquier responsabilidad directa en la trama.​

La comparecencia de Sánchez ante la comisión está prevista después de que declaren en el Tribunal Supremo Koldo García y José Luis Ábalos, y antes del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en noviembre. Será la primera vez que un presidente del Gobierno en activo comparezca en el Senado por un caso de corrupción vinculado a su gestión.