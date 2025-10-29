Abascal recurre a la confrontación en el aniversario de la Dana y acusa a Sánchez de no "tener escrúpulos"

"Debemos recordar la falta de escrúpulos del presidente del Gobierno". En el aniversario de la Dana y con las miradas puestas en Valencia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado la tragedia y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tener escrúpulos ante el "terrorismo climatológico" y ha denunciado la poca ayuda enviada desde Moncloa a las víctimas tanto para comenzar la reconstrucción como para apoyar a los valencianos.

Ante el recuerdo de las víctimas que se materializará esta tarde en el funeral de Estado que contará con la presencia de Sus Majestades, los Reyes de España, y con las diversas autoridades, el presidente de Vox, Santiago Abascal, por segunda vez después del plantón en el desfile del 12 de octubre, no acudirá al funeral programado. Desde Moncloa, para evitar una confrontación política que ha sido reducida en el Congreso de los Diputados esta mañana, la rectificación del Gobierno anunciada , los miembros de la Familia Real sí que saludarán a los familiares de las víctimas antes del inicio del funeral programado para las 18:00 de la tarde.

"Hoy recordamos a las víctimas de las inundaciones de Valencia. Y al hacerlo tenemos la obligación moral de denunciar como causa el terrorismo climático que impide la limpieza de barrancos.. Por supuesto no compartimos actos institucionales con los responsables de ese desastre", reza sus declaraciones en las redes sociales, recordando la "falta de escrúpulos" del líder de los socialistas.

Derivada de su enemistad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los diversos miembros del Ejecutivo con los que sólo coincidirá en el Congreso de los Diputados o en su defecto en la Cámara Alta. Respecto a la presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó, acudirá en su papel institucional pero no en representación de Vox. Fuera de su obligación institucional no se esperan más representantes de la formación en el funeral de Estado para honrar la memoria de las víctimas de la Dana.

Abascal recurre a un frente común contra el bipartidismo

Sin diferenciar entre el Partido Popular y el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de la formación con sede en Bambú, ha comenzado una gira por España para preparar las elecciones. Comenzada en Segovia la semana pasada, donde anunció una denuncia contra el PSOE por un posible blanqueo de capitales, Abascal ha redoblado el eje del discurso en el fenómeno migratorio y la crítica contra el bipartidismo que se ha alternado desde la desaparición de la UCD en la Moncloa.

En referencia al "terrorismo climático", el presidente de la formación ha recordado el Pacto Verde promocionado desde Europa firmado por las facciones de los populares y los socialistas en el Euro Parlamento. En referencia a los desencadenantes de la tragedia que dejó 229 muertos, el presidente de Vox ha apuntado contra el "terrorismo climático" que impidió la construcción de las presas o la limpiezas de los espacios forestales para evitar las tragedias naturales que se han repetido este verano en España con las llamas de los incendios que han abrasado el territorio nacional.