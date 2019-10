Serán 22 familiares de Francisco Franco los que finalmente estarán presentes durante la exhumación de los restos mortales del dictador que se llevará a cabo el jueves en el Valle de los Caídos. Así lo ha acordado el Gobierno de Pedro Sánchez con la propia familia. Serán los nietos, los cónyuges de estos, y los bisnietos de Franco. Todos ellos serán recogidos desde tres puntos de Madrid, acordados también con Moncloa, y serán conducidos hasta allí, para garantizar su seguridad. El acto de exhumación comenzará a las 10:30 horas. Esta fecha ha sido confirmada a la familia a través de una reunión que han mantenido esta misma mañana, a las 9:30 horas, el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el representante legal de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina.

Junto a estos familiares, estarán también en el interior de la basílica la ministra de Justicia, Dolores Delgado -que como notaria mayor del Reino levantará acta de todo el proceso-, el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Antonio Hidalgo, y Bolaños. También se permitirá el acceso al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que a petición de la familia bendecirá los restos. Completan el grupo de personas que podrán estar en la basílica, los operarios que van a llevar a cabo la exhumación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un forense.

Para todo el proceso, el Gobierno ha diseñado varios puntos para que los medios puedan retransmitir la exhumación e inhumación de Franco y distribuirá una señal a través de TVE. Únicamente habrá imágenes de la televisión pública desde la puerta de la basílica hasta el coche fúnebre.

Una carpa con techo en la Basílica

En el interior de la basílica no podrán tomarse imágenes ni realizar grabaciones de audio. Para conseguir este objetivo, todas las personas autorizadas deberán pasar por un escáner y un detector de metales. Como medida adicional de seguridad, se instalará una carpa cerrada, con techo, alrededor de la lápida Franco. Dentro de esta carpa habrá dos familiares: uno de ellos será su nieto Cristóbal y el otro aún no ha sido comunicado al Ejecutivo. También en el interior de la carpa estará la ministra de Justicia y alguna autoridad más, así como los operarios que tienen que levantar la losa de 1.500 kilos y que tienen que ejecutar la operación.

Entre una y tres horas de exhumación

A partir de aquí el proceso puede variar en función del estado en el que se encuentren los restos de Franco y del ataúd. Cabe recordar que la actual tumba de Franco está recubierta de hormigón y plomo, lo cual, en principio, evitaría que las corrientes subterráneas hubieran afectado a las condiciones del féretro. Dentro del ataud, los restos mortales están recubiertos por una estructura de zinc. Según los expertos, no hay coincidencia en torno al posible estado del cuerpo: los restos podrían estar embalsamados o solo conservados, con la diferencia que ello implica. Estas circunstancias hacen que puedan ser tres los escenarios de la exhumación: si el féretro de madera está en perfecto estado, éste será el que se traslade al cementerio de Mingorrubio; la segunda opción, la más probable según fuentes conocedoras del proceso, es que no esté en perfecto estado, lo que implicaría sacar la estructura de zinc, que se depositaría en el nuevo ataúd; el tercer escenario contempla que todo esté en mal estado, tanto el féretro como la estructura de zinc, en cuyo caso, los restos se trasladarían al nuevo ataúd. El tiempo del proceso de exhumación podría oscilar entre una y tres horas. Tras la exhumación, el féretro será bendecido por el prior Cantera aunque no tendrá ningún tipo de honor ni se podrá cubrir en este momento por ningún tipo de bandera.

Una misa en Mingorrubio

Una vez completada la exhumación, el féretro lo recogerán sus familiares, y lo trasladarán, por petición propia, desde el presbiterio hasta el coche fúnebre en hombros. Son 300 metros. Solo en el ultimo momento, los operarios de la funeraria ayudarán a los familiares en su introducción en el coche. Entonces comenzará el traslado, que, en función de las condiciones climatológicas, se realizará en helicóptero o en coche. En el Panteón de Mingorrubio, volverán a estar presentes los 22 familiares y las autoridades. Una vez en el interior del panteón, el prior Cantera y el sacerdote Ramón Tejero concelebrarán una misa. En la intimidad de este recinto ya sí podrán cubrir el féretro con una bandera.

La nueva tumba, 39.000 euros

El coste para las arcas públicas de todo el proceso de exhumación se situará en el entorno de los 63.000 euros, de los 39.000 corresponden a la nueva tumba de Franco en Mingorrubio. Tal y como ha informado el Gobierno la llave del Panteón quedará depositada en la Delegación del Gobierno, en Patrimonio del Estado y en la seguridad del cementerio, de manera que la familia pueda visitarlo cuando quiera. También Moncloa ha informado de que ha ofrecido ceder la concesión del panteón a la familia, y que ésta lo ha rechazado.