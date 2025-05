La Audiencia recurre a la Interpol para localizar al empresario que se reunió con la "fontanera" del PSOE

La Audiencia Nacional mueve ficha para localizar a Alejandro Hamlyn. El empresario, que está en el punto de mira tras su reunión con la "fontanera" del PSOE Leire Díez, se fue a Dubái y no volvió, pese a que el lunes pasado tenía pendiente sentarse en el banquillo de los acusados por su implicación en una estafa millonaria del fraude de hidrocarburos. Hamlyn defiende que no puede salir del país por una deuda impagada. Ahora los magistrados quieren corroborar esta versión.

Por ese motivo, libran oficio a la Interpol para que confirme si tiene prohibida su salida de Emiratos Árabes Unidos. En su auto, que desvela LA RAZÓN, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal explican que actúan de esta forma después de que la defensa de Hamlyn no haya presentado la información requerida por el tribunal acerca de su situación. Por ello, indagan si tiene prohibida la salida del país por parte del Tribunal Federal de Primera Instancia de Sharjah, antes de dar un paso más y ordenar su búsqueda y captura.

De hecho, en la primera sesión del juicio que acogió el pasado lunes la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió que se ordenase su búsqueda. Su abogado, el penalista José Antonio Choclán, expuso que su cliente tenía impedido salir del país de manera "temporal", como ya lo anunció en abril, por un impago de una deuda. El abogado recordó que la legislación de dicho país no permite abandonarlo si la persona en cuestión tiene abierta una causa civil en su contra.

"Está a disposición del tribunal"

"Alejandro Hamlyn, aparte de lo que se ha venido publicando, incluso insinuado en diligencias de investigación, ha estado siempre a disposición del tribunal en todo momento. Nunca ha abandonado territorio español sin autorización judicial. Le ha sobrevenido una causa (...), pero es una situación transitoria", alegó el abogado, que insistió en que no se le había declarado en rebeldía ni se le había citado personalmente. Choclán también aprovechó para denunciar que no se había dado traslado a las partes de algunas de las pruebas clave que han servido a la UCO para actuar contra los investigados. En concreto, se refirió a los audios incautados por los agentes que se habrían incorporado al sumario de manera tardía.

Muchos de los acusados en esta trama de corrupción han denunciado presuntas irregularidades de la Policía Judicial que, según defienden, abocan la causa a la nulidad. De dicha situación fue conocedora la militante del PSOE, Leire Díez, y la aprovechó para acercarse a estos empresarios. Como informó este medio, en los últimos meses tantearon al menos a tres abogados de las defensas a quienes les prometieron ayuda con la Fiscalía a cambio de que les facilitaran trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO). Esta unidad de élite se encarga de investigaciones clave que afectan al entorno del presidente del Gobierno como son las relativas a su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, entre otras.

De hecho, el propio Hamlyn mantuvo un encuentro con ellos en febrero, antes de viajar a Dubái. En dicha reunión (que según Víctor de Aldama fue un cebo del empresario petrolero en el que cayo Díez), se le propuso línea directa con la Fiscalía, y frenar una deuda del Grupo Hafesa, que preside, con la Hacienda vasca de 225 millones de euros. De hecho, estos fueron los dos reclamos que el empresario puso sobre la mesa a los supuestos emisarios del PSOE, quienes, a cambio, pidieron información concreta del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.

La reunión, que tuvo lugar en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, se produjo por videoconferencia. En el marco de la misma Díez -que ha defendido ante otros empresarios que actúa en nombre de Ferraz- le prometió que tomarían cartas en el asunto para cumplir con lo solicitado. "Hablaremos con ellos, pero eso es otra negociación", le dijo en relación a la petición de la deuda que el Gobierno vasco (que componen PNV en coalición con el PSOE vasco) terminó por retrasar.

La reunión con Leire Díez

Sin embargo, lo que importaba a esta militante del PSOE (que llegó a ser directora de Relaciones Institucionales de Correos) eran los trapos sucios de la cúpula de la UCO. "Aquí tenemos un problema y es el siguiente ¿vale? No nos vamos a meter en lo que son los entramados. No nos interesa. Interesa saber de dónde viene esas génesis. Tú has sido víctima de la camorra de la Guardia Civil. Es así", le dijo esta supuesta 'fontanera' de Ferraz. Y siguió: "No tengo ninguna ganas de que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo. Esto es lo que hay que desmontar", expuso.

Hamlyn escuchó atentamente y les dio algunas indicaciones de esas presuntas irregularidades de la UCO en la causa por la que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción superior a los 50 años de cárcel. Al hilo, les trasladó que solo les había dado un mínimo porcentaje de todo lo que tenía, insinuando que había recopilado mucho material en contra del Instituto Armado. "Yo quiero un papelito firmado. Tengo muchísima información. Llevo cinco años trabajando en esto. (He hecho) trabajo de cirujano, con equipos ayudándome", incidió a lo largo de la conversación. En respuesta, Díez le dijo que le sentaría con la Fiscalía para buscarle una salida favorable.

Meses después de esta cita, Anticorrupción mantiene la acusación contra este empresario por su implicación en un fraude que supera los 150 millones de euros. Su ausencia en el primer día de juicio puso en alerta a la fiscal del caso, que dijo que la justificación dada por el abogado de Hamlyn "no es suficiente". "Pudo haber pagado los 3.000 euros y no lo ha hecho. Su incomparecencia está absolutamente injustificada", expuso.

Al hilo, añadió que la credibilidad de Hamlyn estaba "menoscabada" porque el juzgado, como medida cautelar, le prohibió salir del país y éste lo que hizo fue renovarse el pasaporte. "Se interesa que se dicten las oportunas órdenes de búsqueda y captura nacionales de ingreso en prisión", añadió. El tribunal decidió suspender la vista y reanudarla a finales de mes, por lo que el empresario tiene hasta entonces para aparecer.

El diario El Confidencial desveló que la Fiscalía, la Abogacía General del Estado (que litiga en nombre de Hacienda por los delitos fiscales de los imputados) y también la Guardia Civil recibieron cartas anónimas que alertaron de una posible fuga a Dubái apena semanas después de la reunión fallida con Díez. Todas ellas contenían el mismo texto, en el que se advertía de que el dueño de Hafesa estaría preparando su salida del país. Este, por su parte, reveló en una entrevista telefónica al Correo que tiene "miedo" por la situación que se ha generado y que todo lo que le dijo a esta supuesta emisaria de Ferraz era falso. "No conozco a ningún político ni tengo información de nadie. Todo lo que dije en el vídeo es mentira. Les seguí el rollo. Les vacilaba", apostilló.