"¿Qué sabes de política?": los 'fontaneros' del PSOE buscaron trapos sucios del PP y del gobierno andaluz

Las maniobras del PSOE para apartar a fiscales, jueces y Guardia Civil incómodos para la formación socialista, salpicaron también al principal partido de la oposición. La 'fontanera' de Ferraz y de Moncloa que lideró esta operativa encubierta para reducir a la UCO se interesó también por trapos sucios en el Partido Popular y, concretamente, del gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Fuentes conocedoras de estos hechos confirman a LA RAZÓN que esta periodista -que formó parte de un operativo que buscaba desactivar todas las causas de corrupción que afectan a Moncloa- se interesó por información sensible sobre Moreno Bonilla y su Gobierno en Andalucía. Las mismas fuentes precisan que los movimientos se produjeron a finales del verano del año pasado cuando contactó con diferentes cargos socialistas en la región.

Su principal interés era obtener datos sobre los consejeros del Ejecutivo andaluz y también, si hubiere, del presidente "popular". Esta solicitud se realizó de forma discreta entre los cargos de confianza del partido. Algunos de ellos no se tomaron a bien la petición de información y así se lo hicieron a saber. En respuesta, Díez rebajó el tono y negó que su interés tuviera nada que ver con una presunta campaña de desprestigio mediática a los políticos de la oposición. Las fuentes consultadas desconocen si sus artimañas llegaron a buen puerto.

"¿Qué tienes a nivel político?"

Estos movimientos evidencian que sus objetivos no se ceñían exclusivamente al ámbito de las causas penales. Tanto es así, que en la famosa reunión mantenida por videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn, también salió a relucir su interés por temas políticos. Este encuentro -que según Víctor de Aldama fue un "cebo" que prepararon para el PSOE- mostró la intención de Díez de desactivar a la UCO en los procedimientos que acorralan al entorno de Pedro Sánchez.

Lo que no se imaginaban es que dicho encuentro, en el que participó también el abogado Jacobo Teijelo, se terminaría grabando y haciendo público. Según se desprende de sus audios, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, en un momento los 'emisarios' de Ferraz preguntaron por asuntos políticos. "A ver, ¿Qué tienes de nivel político?", preguntó Teijelo, a lo que su interlocutor les respondió: "Os he contado un 0,1%".

Además, en otro momento de la conversación, que duró poco menos de una hora, también se interesaron por compañeros de partido. "Gente de los socialistas.... del PSOE... ¿Hay también o no?" le preguntó el abogado Jacobo Teijelo. "Eso no te lo voy a contestar. Pero vamos, contéstate a ti mismo", le respondió. En este caso, los interlocutores pretendían saber si la trama de hidrocarburos por la que se investigó a Hamlyn afectaba también a compañeros de filas.

El cebo de Hamlyn: "Yo los desmonto"

Sin embargo, este empresario dejó claro en reiteradas ocasiones que no daría más información de la cuenta sin obtener antes un compromiso previo de los emisarios de Ferraz. "Tengo toda la información, pero quiero un papelito firmado", les insistió. Hamlyn buscaba dos beneficios concretos: que la Fiscalía retirase la acusación contra él en el procedimiento por los hidrocarburos y que la Hacienda vasca le aplazase el pago de una deuda millonaria.

A cambio, les daría toda la información que había atesorado contra la UCO durante los últimos años. El también dueño de Hafesa les trasladó que había sido víctima de presuntas irregularidades por parte de la Guardia Civil. "A mi me han destruido a mi familia", dijo. "Yo no he robado. Estoy pagando un tema que no he montado. Me ha costado 60 millones de euros con la Hacienda foral. ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado? Si se hace Justicia conmigo yo les desmonto, porque no soy un delincuente", dijo.

Díez recogió el guante y apeló al "sufrimiento" de terceros que atribuyó directamente a actuaciones irregulares de la UCO y, más en concreto, del teniente coronel de esta unidad de élite de la Guardia Civil, Antonio Balas. "Álex, esto es fácil. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. Aquí el orden de los factores es fundamental", respondió, dejando claro que su objetivo no es tanto el caso de que afecta a este empresario como las grandes causas de corrupción contra el Gobierno que también coordina Balas. Entre ellas destacan la causa contra Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, el hermano de Pedro Sánchez o la trama Koldo, cuyos principales imputados también han abierto fuego contra la UCO por sus pesquisas en el procedimiento.

La operación Cataluña

Tanto fue el interés de estos emisarios por adherir su apoyo que le prometieron vía directa con la Fiscalía y ayuda con la deuda de Hacienda. "Hablaremos con ellos", le trasladó esta periodista del PSOE, en referencia al Gobierno vasco, que gobierna en coalición el PSOE con el PSEE-EE. Con todo, lo más llamativo fue la promesa de que se coordinarían con la Fiscalía para evitar que le acusara por este macrofraude de 150 millones de euros. "Cuando digo de sentarte con alguien es sentarte para un fin determinado", le dejó caer, dando a entender de esta manera que tenía no solo línea directa con el Ministerio Público, sino capacidad de influencia con el órgano hasta el punto de forzar que retirara su acusación.

"Vale, yo estoy en Dubái ahora", le responde y ella contraataca: "No pasa nada, los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, ya no puede haber generalidades ni vaguedades", le advierte. Además, dejó claro que el encuentro, mantenido poco antes de que arrancara el juicio contra Hamlyn en la Audiencia Nacional, no era aislada. Iban a seguir celebrando encuentros y a trabajar en aras a conseguir su objetivo común.

"Hay una cosa que es fundamental y se llama coordinación. ¿Vale? Estamos teniendo esta reunión pero a partir de aquí coordina Jacobo todo. Ya hay cosas y no tiene ningún sentido que todos ataquemos a la misma cosa porque como bien sabes, es haciéndolo sigilosamente y cuanta menos gente lo supiera, mejor", le advirtió Díez quien, en otro momento de la conversación llegó a apuntar que existía una "camorra" dentro de la Guardia Civil.

Otras fuentes consultadas por este medio explican que Díez también puso el foco en todo lo relacionado con la 'operación Cataluña' que salpicó al Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, se interesó especialmente por las intervenciones de los testigos que desfilaron por la comisión de investigación que acogió el Congreso de los Diputados para esclarecer los pormenores de un presunto espionaje irregular a los líderes independentistas que se han terminado convirtiendo en socios de Sánchez.