El PP avisa de que la reforma de la financiación autonómica debe ser multilateral y no "al antojo de independentistas"

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha señalado este miércoles que desde su formación consideran que se debe modificar el sistema de financiación autonómica pero de forma "multilateral" y no "al antojo de los independentistas".

Durante una entrevista en Onda Cero, en el programa Más de uno, Tellado ha reconocido que existe un problema de financiación de las comunidades autónomas en España y por tanto "se debe modificar". Eso sí, "no de forma bilateral de un partido", ERC, "que quiere condicionar la investidura de Sánchez", ha criticado. Y es que, apuntó, "plantear una quita en la deuda de Cataluña para ver si así consigue el señor Sánchez los votos que no han querido darle en las urnas, me parece un insulto a la inteligencia y la utilización de los recursos públicos, que son de todos, en beneficio personal de un candidato que sigue sin aceptar que ha perdido las elecciones", ha afeado.

Estas declaraciones llegan después de que el planteamiento de Esquerra que pide que el Gobierno central asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña a cambio de un posible apoyo a la investidura de Sánchez haya provocado el recelo de varias comunidades, que han reclamado que no haya agravios en la reforma del sistema.

Tellado ha explicado que desde el PP consideran que esa modificación tiene que hacerse de forma "multilateral" y con todas las comunidades presentes, porque a su juicio "el sistema de financiación autonómica no está aquí para beneficiar a algunos territorios, sino para financiar servicios públicos" de todos. Asimismo, recuerda que la financiación está para "financiar servicios públicos para ciudadanos que deben ser iguales ante las administraciones y no para financiar territorios".

Ha justificado esta posición en que si se privilegia a una región concreta, se estaría haciendo un llamamiento a la "irresponsabilidad en la gestión económica de las comunidades" y esto es un "error que ningún gobierno debe cometer", ha advertido.

Por ello, el vicesecretario de organización del PP ha calificado la oferta del Gobierno a Junts y ERC de "tremendamente grave" y afirma que lo que estamos viendo es "esperpéntico". "El PSOE vuelve a las andadas, dispuesto a gobernar a cualquier precio y a atender cualquier propuesta", apuntó.

Contactos de investidura

En cuanto a los avances en las negociaciones para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, Tellado indicó que, en lo que respecta a las conversaciones con Vox, después de que se hiciese pública la reunión mantenida la semana pasada entre el líder del PP y Santiago Abascal, el vicesecretario de organización subrayó que es "normal" que se reúnan teniendo en cuenta que cogobiernan en algunos territorios. "Son contactos naturales", igual que lo han hecho con otras formaciones como Coalición Canaria en las islas o el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en la comunidad cántabra, ha ejemplificado.

Al ser preguntado por la situación de las negociaciones con Vox en Murcia y Aragón, donde el PP se encuentra a la espera de llegar a un acuerdo para poder formar gobierno, Tellado ha señalado que las conversaciones se están desarrollando en el ámbito territorial y que desde Génova 13 van a avalar esas conversaciones siempre que avancen en la dirección de "garantizar la gobernabilidad y no en intereses partidistas y políticos".

A nivel nacional, Tellado ha descartado que vayan a negociar con Junts una abstención o el apoyo a la eventual investidura de Feijóo. "No estamos barajando eso", ha sentenciado, para asegurar que prefieren hablar con partidos constitucionalistas.